Castelnuovo



Bechelli sul nuovo caso: "La persona e la sua famiglia erano già in isolamento"

lunedì, 6 aprile 2020, 19:23

A confermare la notizia del nuovo caso di contagio nel comune di Castelnuovo di Garfagnana è stata la vice-sindaco Chiara Bechelli nel consueto video-messaggio serale.

Bechelli ha anche annunciato che domani inizierà la consegna delle mascherine a tutti i nuclei familiari da parte dei volontari della protezione civile. "L’amministrazione - ha spiegato - invita cittadini e imprese ad aiutare le famiglie in difficoltà con una donazione per incrementare il fondo per l’aiuto alle famiglie in difficoltà".

Ecco l’IBAN per contribuire:

Comune di Castelnuovo di Garfagnana:

IT 57 M 03242 13799 T20990000014

Per ogni necessità è a disposizione il Centro Operativo Comunale aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 18.00 raggiungibile al numero 0583 641368 Garantita una reperibilità 24 ore su 24 al numero di cellulare: 329 3813935.



Il video-messaggio:

Video Bechelli sul nuovo caso: "La persona e la sua famiglia erano già in isolamento"