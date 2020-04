Castelnuovo



Bechelli: "Tanti tamponi nelle ultime ore, ma nessun caso"

mercoledì, 15 aprile 2020, 18:23

Ancora una giornata positiva per il comune di Castelnuovo di Garfagnana. Anche oggi, infatti, non si sono registrati casi di contagio nel capoluogo nonostante i tanti tamponi effettuati.



A riportare la notizia, nel consueto video-messaggio rivolto ai cittadini, è stata la vice-sindaco Chiara Bechelli che ha commentato: "É la dimostrazione che gli sforzi fin qui fatti stanno dando buoni frutti".

Contributi straordinari per il pagamento dell’affitto a favore di lavoratori dipendenti o autonomi che a causa dell’emergenza abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Da domani fino all’8 maggio è possibile far domanda. Sul sito e presso la protezione civile in piazza Chiappini disponibili bando e modulistica.

Per ogni necessità è a disposizione il Centro Operativo Comunale aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 18.00 raggiungibile al numero 0583 641368 Garantita una reperibilità 24 ore su 24 al numero di cellulare: 329 3813935.



Il video-messaggio

Video Bechelli: "Tanti tamponi nelle ultime ore, ma nessun caso"