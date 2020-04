Castelnuovo



Castelnuovo pensa alla ripresa: 50 mila euro per i negozi, Tari rinviata e ridotta Tosap

martedì, 28 aprile 2020, 13:54

In un momento storico come questo, in cui stiamo vivendo una crisi sanitaria, sociale ed economica senza precedenti, il commercio è, forse, uno dei settori più colpiti dall’emergenza covid-19. Per questo, l’amministrazione comunale di Castelnuovo di Garfagnana, anche in considerazione della vocazione prettamente commerciale del proprio territorio, in un confronto e dialogo costanti con le associazioni di categoria, in particolare Confcommercio e Associazione Compriamo a Castelnuovo, in queste settimane ha lavorato per reperire, all’interno del proprio bilancio di previsione, risorse da destinare a sostegno di questo settore economico.

Verrà pertanto istituito, con apposita variazione di bilancio, un fondo pari a 50 mila euro da destinare alle attività commerciali con apposito bando, che verrà predisposto dagli uffici nei prossimi giorni. Inoltre, in aiuto di tutta la cittadinanza, il pagamento della prima rata della TARI, che rimane invariata rispetto allo scorso anno, verrà rinviato dal 31 maggio al 31 luglio prossimo e, al momento, sono allo studio agevolazioni per le attività commerciali per il periodo in cui hanno subito la chiusura causa emergenza covid-19.

Per lo stesso motivo, si procederà ad una proporzionale riduzione delle quote della TOSAP temporanea, in base all’effettivo utilizzo del suolo pubblico. Rimangono sospesi, fino al perdurare dell’emergenza, il recupero coattivo dei tributi, così come l’accertamento dell’evasione.

“In un momento come questo, in cui anche i comuni sono sottoposti, nell’evolversi della normativa governativa, a difficoltà finanziarie ed incertezze sul futuro - commenta l’assessore con delega al bilancio e al commercio Ilaria Pellegrini - queste misure rappresentano un punto di partenza per cercare di aiutare una categoria, quale quella delle attività commerciali, particolarmente danneggiata dall’emergenza che stiamo vivendo. Le difficoltà, tuttavia, non si esauriranno nel breve periodo e la nostra amministrazione continuerà a lavorare per reperire risorse da destinare al nostro territorio e a tutti i cittadini che ne abbiano bisogno”.