Castelnuovo pensa alla ripresa: misure a favore di famiglie e imprese

giovedì, 23 aprile 2020, 12:47

Il gruppo di minoranza del comune di Castelnuovo di Garfagnana, guidato dalla capogruppo Silvia Bianchini, commenta la distribuzione delle mascherine nel capoluogo garfagnino

giovedì, 23 aprile 2020, 10:45

Se ne è andato Sergio Crocetti, per tutti l'"arrotino", personaggio molto conosciuto a Castelnuovo e in Garfagnana dove ha vissuto con semplicità lasciando un segno indelebile nella comunità

mercoledì, 22 aprile 2020, 19:50

Monsignor Angelo Pioli, abate parroco di Castelnuovo di Garfagnana, è il nuovo vicario episcopale della Valle del Serchio. L’inizio del suo mandato sarà il 1° maggio

martedì, 21 aprile 2020, 18:49

Ancora buone nuove dal comune di Castelnuovo di Garfagnana: anche oggi, infatti, non si registrano nuovi casi di contagio. Ad annunciarlo il primo cittadino Andrea Tagliasacchi, nel consueto video-messaggio rivolto ai cittadini, che però ha invitato a non rilassarsi. Video

lunedì, 20 aprile 2020, 19:01

Nessun caso di contagio nel comune di Castelnuovo di Garfagnana. A dare la buona notizia il primo cittadino Andrea Tagliasacchi che ha anche annunciato: "I guariti sono saliti a 17". Video

lunedì, 20 aprile 2020, 18:57

Sta facendo il giro dell’Italia un video dal titolo “Torneremo” che ritrae Castelnuovo di Garfagnana nei suoi luoghi più significativi in tempo di coronavirus. L’annuncio del premier Conte dell’estensione della “zona rossa” a tutto il territorio nazionale, dà il via a questo video realizzato, come riporta in apertura, grazie al...