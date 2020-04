Castelnuovo



Coronavirus, Castelnuovo piange la scomparsa di Liliana Innocenti

venerdì, 17 aprile 2020, 15:47

Castelnuovo in lutto per la scomparsa di Liliana Innocenti, 77 anni, stimata funzionaria bancaria del capoluogo. Da qualche settimana era ricoverata all'ospedale San Luca di Lucca, dopo aver contratto anch'essa il Coronavirus.



Benvoluta da tutta la comunità, con interessi di carattere culturale, viaggiava molto. Aveva lavorato prima a Milano, poi a Parigi.



Lascia nel dolore la sorella, Nicla, il fratello, Maurizio, e i parenti tutti. I funerali si terranno domani alle 16, alla Villetta, alla sola presenza dei parenti ristretti, così come previsto dalle attuali disposizioni normative legate all'emergenza. Grande il cordoglio da parte di tutta la comunità garfagnina che si stringe alla famiglia in questo momento di profondo sconforto.