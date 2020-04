Castelnuovo



Coronavirus, un'altra vittima a Castelnuovo: morta Maria Franca Tucci

mercoledì, 8 aprile 2020, 18:30

Il coronavirus si porta via un’altra persona della comunità di Castelnuovo di Garfagnana. Si tratta di Maria Franca Tucci, ricoverata da tempo a Milano per un intervento chirurgico, deceduta a causa del virus. Ad annunciare la notizia il sindaco Andrea Tagliasacchi che esprime la propria vicinanza alla famiglia.



Via a task force di medici per l’assistenza a casa ai degenti che hanno contratto il virus. La Regione istituisce, inoltre, gli alberghi sanitari.

