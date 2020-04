Castelnuovo



Dal forno un gesto solidale: pane in regalo alle famiglie in difficoltà

sabato, 18 aprile 2020, 17:11

di simone pierotti

Continuano le iniziative di solidarietà in Garfagnana, che conferma quanto lo spirito di comunità sia sempre forte in occasioni come quella emergenziale che stiamo vivendo. Da Castelnuovo di Garfagnana ci viene segnalata l’iniziativa messa in atto dal panificio “L’arte del pane”, che ha deciso di regalare gli avanzi di pane e degli altri prodotti freschi a chiunque, in difficoltà, ne faccia richiesta.

Iniziativa lodevole e che vede i titolari del forno di via Azzi non nuovi dato che, già prima dell’emergenza coronavirus, erano soliti regalare il pane avanzato alla Misericordia di Castelnuovo o alle aziende agricole per gli animali.

“Siamo sempre stati in contatto con associazioni e assistenti sociali – ci spiega Claudia, una dei titolari – e conosciamo abbastanza bene la situazione sociale del territorio ma mai come stavolta, ci siamo resi conto che sono tantissime le famiglie in difficoltà. Problematiche che, ovviamente, sono state portate alla luce o peggiorate dal coronavirus. Il minimo che possiamo fare è dare a titolo gratuito gli avanzi di pane e prodotti freschi del nostro panificio. Grazie a una persona, che ringraziamo, siamo riusciti a metterci in contatto con i gruppi di assistenza del comune di Castelnuovo, dopo un paio di giorni che in orario di chiusura venivano a prendere i prodotti, per creare pacchi di prima necessità, nessuno si è più fatto vivo. Per questo chiediamo a tutti che ne avessero necessità o fossero a conoscenza di qualcuno che ne ha bisogno di contattarci, ci mettiamo a disposizione con tutta la discrezionalità del caso”.

Questi sono i contatti telefonici: Forno 340/2384239; Claudia 348/4164872.