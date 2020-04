Don Angelo è il nuovo vicario episcopale della Valle del Serchio

Altri articoli in Castelnuovo

martedì, 21 aprile 2020, 18:49

Ancora buone nuove dal comune di Castelnuovo di Garfagnana: anche oggi, infatti, non si registrano nuovi casi di contagio. Ad annunciarlo il primo cittadino Andrea Tagliasacchi, nel consueto video-messaggio rivolto ai cittadini, che però ha invitato a non rilassarsi. Video

lunedì, 20 aprile 2020, 19:01

Nessun caso di contagio nel comune di Castelnuovo di Garfagnana. A dare la buona notizia il primo cittadino Andrea Tagliasacchi che ha anche annunciato: "I guariti sono saliti a 17". Video

lunedì, 20 aprile 2020, 18:57

Sta facendo il giro dell’Italia un video dal titolo “Torneremo” che ritrae Castelnuovo di Garfagnana nei suoi luoghi più significativi in tempo di coronavirus. L’annuncio del premier Conte dell’estensione della “zona rossa” a tutto il territorio nazionale, dà il via a questo video realizzato, come riporta in apertura, grazie al...

domenica, 19 aprile 2020, 20:05

Il vice-sindaco del comune di Castelnuovo di Garfagnana, Chiara Bechelli, conferma il nuovo caso di contagio sul territorio come preannunciato nel bollettino dell'Asl. Video

domenica, 19 aprile 2020, 13:56

In nottata è deceduto in ospedale, dove era ricoverato per un aggravamento delle sue condizioni di salute, l’ingegnere Italo Mocci, conosciuto e stimato titolare dello studio di ingegneria e sicurezza sul lavoro, posto in via G.B. Vannugli a Castelnuovo di Garfagnana

sabato, 18 aprile 2020, 18:48

Nessun caso di contagio oggi nel comune di Castelnuovo. Ne approfitta il sindaco Andrea Tagliasacchi per fare un quadro preciso dell’evoluzione del contagio sul territorio. Video