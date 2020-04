Don Angelo: "Pasqua particolare, viviamola con la gioia nel cuore"

Altri articoli in Castelnuovo

sabato, 11 aprile 2020, 20:52

Oggi nasce Lu.Ve.Ga. Bricks, un gruppo di ragazzi amanti dei Lego, guidati dal dinamico Paolo Lupetti, che già da due anni organizzano l’importante rassegna Castelnuovo Bricks

venerdì, 10 aprile 2020, 22:46

Primo consiglio in streaming per il comune di Castelnuovo di Garfagnana che si è affidato alla tecnologia in tempi di coronavirus. E’ stata l’occasione per ritrovarsi e per fare il punto di un lavoro che, per la macchina comunale, non si è mai fermato in tutti questi giorni di emergenza

venerdì, 10 aprile 2020, 18:19

Nuovo caso registrato nel comune di Castelnuovo di Garfagnana. Si tratta di una residente colpita dal virus, legata però alla struttura residenziale per anziani di Gallicano. Video

giovedì, 9 aprile 2020, 18:36

Tira un sospiro di sollievo il capoluogo garfagnino. Anche oggi, infatti, non si sono registrati nuovi casi di positività al Coronavirus. Ad annunciarlo, nel consueto video-messaggio, il vice-sindaco del comune Chiara Bechelli. Video

giovedì, 9 aprile 2020, 15:18

Guard@scolta lancia oggi una grande sfida, una di quelle che meritano veramente la collaborazione di tutti: una raccolta fondi a favore degli Autieri della Garfagnana. Un obiettivo ambizioso ma possibile: raccogliere 100 mila euro. Video

mercoledì, 8 aprile 2020, 18:30

Il coronavirus si porta via un’altra persona della comunità di Castelnuovo di Garfagnana. Si tratta di Maria Franca Tucci, ricoverata da tempo a Milano per un intervento chirurgico, deceduta a causa del virus. Video