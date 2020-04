Due nuovi casi di contagio a Castelnuovo

Altri articoli in Castelnuovo

venerdì, 24 aprile 2020, 15:24

Domani, sabato 25 aprile, non sarà una “Giornata della Liberazione” come tutte le altre ma l’amministrazione comunale di Castelnuovo di Garfagnana ha voluto far sentire la vicinanza nei confronti della cittadinanza ed ha organizzato una speciale celebrazione

venerdì, 24 aprile 2020, 14:53

Era partito povero giovane emigrante da Torrite di Castelnuovo verso il Canada ed era diventato molto ricco grazie alla sua intelligenza e l’impegno continuo

giovedì, 23 aprile 2020, 18:51

Nessun caso di contagio a Castelnuovo negli ultimi giorni. Continua a migliorare, quindi, la situazione nel capoluogo garfagnino, come sottolineato dal primo cittadino Andrea Tagliasacchi nel consueto video-messaggio ai cittadini. Video

giovedì, 23 aprile 2020, 12:47

Il gruppo di minoranza del comune di Castelnuovo di Garfagnana, guidato dalla capogruppo Silvia Bianchini, commenta la distribuzione delle mascherine nel capoluogo garfagnino

giovedì, 23 aprile 2020, 10:45

Se ne è andato Sergio Crocetti, per tutti l'"arrotino", personaggio molto conosciuto a Castelnuovo e in Garfagnana dove ha vissuto con semplicità lasciando un segno indelebile nella comunità

mercoledì, 22 aprile 2020, 19:50

Monsignor Angelo Pioli, abate parroco di Castelnuovo di Garfagnana, è il nuovo vicario episcopale della Valle del Serchio. L’inizio del suo mandato sarà il 1° maggio