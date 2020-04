Castelnuovo



La Garfagnana si mobilita per gli Autieri: parte raccolta fondi

giovedì, 9 aprile 2020, 15:18

Guard@scolta lancia oggi una grande sfida, una di quelle che meritano veramente la collaborazione di tutti: una raccolta fondi a favore degli Autieri della Garfagnana. Un obiettivo ambizioso ma possibile: raccogliere 100 mila euro.

Ognuno di noi può farlo facilmente donando qualsiasi somma, quello che ognuno può, con un bonifico al seguente IBAN: IT37I053470130000000001737 Causale: viciniadistanza

Oppure tramite la piattaforma

Guard@scolta #viciniadistanza Autieri Garfagnana al link: https://gf.me/u/xvjir4

“La Garfagnana unita #viciniadistanza - spiegano i promotori dell'iniziativa -. Come mai prima d’ora. Gli Autieri della Garfagnana Hanno bisogno di tutto il nostro appoggio… Sono i nostri angeli custodi, non solo in questa occasione. Sempre presenti in ogni circostanza, dove c’e’ da aiutare, sostenere, organizzare, rimediare… esserci”.

“Il momento che sta vivendo ormai tutto il mondo e in particolare l’Italia - sottolineano - è uno dei più drammatici e complicati mai vissuti da diverse generazioni. Dopo la seconda guerra mondiale non si ha memoria di giorni così complicati e difficili, che hanno cambiato radicalmente le nostre abitudini di vita e, purtroppo, la visione del nostro futuro prossimo. Improvvisamente tutto è diventato un punto interrogativo, i nostri orizzonti si sono annebbiati, le nostre abitudini scosse dall’incertezza e dalla paura. Ma, si sa, i garfagnini non sono personaggi che si fanno facilmente intimorire… e in questi giorni stiamo assistendo davvero a qualcosa di straordinario nel senso più ampio del termine”.

“Sono tante le emergenze che il Coronavirus ci ha catapultato addosso - proseguono - togliendoci, ad esempio, la possibilità di muoverci liberamente, di andare tranquillamente a far la spesa o una semplice passeggiata; ci ha imposto l’uso della mascherina, dei guanti in lattice, di un permesso scritto per compiere tutto quello che era “normale”. Ci ha chiuso le scuole, i ristoranti, i bar, molti negozi… Ci ha allontanato da molti dei nostri cari, ha svuotato le strade, i parchi, lo stadio, le chiese… i nostri giorni, il nostro tempo”.

“Per questo - affermano - aiutare gli Autieri della Garfagnana è adesso importante: stanno facendo molti servizi fondamentali per tutti noi: dalla consegna delle mascherine alla sanificazione delle strade e dei luoghi di pubblico interesse; la consegna della spesa a domicilio, l’aiuto alle persone anziane, fino ai vari servizi per il Pronto Soccorso e tanti altri. Tutti i sindaci e le amministrazioni comunali della Garfagnana hanno aderito con entusiasmo a questo progetto. Li vedrete in un video postato su tutti i social e successivamente nei loro interventi video integrali, insieme a tanta gente comune che condividerà qualcosa di personale per questo obiettivo”.



“Estendiamo un invito a tal proposito - concludono - a chiunque voglia mettere la faccia in questa iniziativa: inviate un breve video della durata massima di un minuto dove esprimete a vostro modo l’invito a donare e il vostro appoggio all’iniziativa. La mail a cui scrivere è: guardascolta@gmail.com. Stiamo facendo una cosa importante e crediamo nell’aiuto di tutti”.

Video La Garfagnana si mobilita per gli Autieri: parte raccolta fondi