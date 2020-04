Nasce “Luvega Bricks”, il gruppo di amanti dei Lego che lancia il primo concorso via web

Altri articoli in Castelnuovo

sabato, 11 aprile 2020, 18:33

Niente aggiornamento sulla situazione Covid-19 nel comune di Castelnuovo di Garfagnana, questa sera, ma un video-messaggio di monsignor Angelo Pioli in occasione delle feste pasquali

venerdì, 10 aprile 2020, 22:46

Primo consiglio in streaming per il comune di Castelnuovo di Garfagnana che si è affidato alla tecnologia in tempi di coronavirus. E’ stata l’occasione per ritrovarsi e per fare il punto di un lavoro che, per la macchina comunale, non si è mai fermato in tutti questi giorni di emergenza

venerdì, 10 aprile 2020, 18:19

Nuovo caso registrato nel comune di Castelnuovo di Garfagnana. Si tratta di una residente colpita dal virus, legata però alla struttura residenziale per anziani di Gallicano. Video

giovedì, 9 aprile 2020, 18:36

Tira un sospiro di sollievo il capoluogo garfagnino. Anche oggi, infatti, non si sono registrati nuovi casi di positività al Coronavirus. Ad annunciarlo, nel consueto video-messaggio, il vice-sindaco del comune Chiara Bechelli. Video

giovedì, 9 aprile 2020, 15:18

Guard@scolta lancia oggi una grande sfida, una di quelle che meritano veramente la collaborazione di tutti: una raccolta fondi a favore degli Autieri della Garfagnana. Un obiettivo ambizioso ma possibile: raccogliere 100 mila euro. Video

mercoledì, 8 aprile 2020, 18:30

Il coronavirus si porta via un’altra persona della comunità di Castelnuovo di Garfagnana. Si tratta di Maria Franca Tucci, ricoverata da tempo a Milano per un intervento chirurgico, deceduta a causa del virus. Video