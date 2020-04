Nuovo caso a Castelnuovo, la giunta precisa: "Non si tratta di un nuovo focolaio"

Altri articoli in Castelnuovo

domenica, 12 aprile 2020, 15:57

Con l'apertura di un enorme uovo di Pasqua e con la condivisione tra i volontari del cioccolato, sono arrivati gli auguri per queste festività anche dal centro operativo comunale di Castelnuovo di Garfagnana. Video

sabato, 11 aprile 2020, 20:52

Oggi nasce Lu.Ve.Ga. Bricks, un gruppo di ragazzi amanti dei Lego, guidati dal dinamico Paolo Lupetti, che già da due anni organizzano l’importante rassegna Castelnuovo Bricks

sabato, 11 aprile 2020, 18:33

Niente aggiornamento sulla situazione Covid-19 nel comune di Castelnuovo di Garfagnana, questa sera, ma un video-messaggio di monsignor Angelo Pioli in occasione delle feste pasquali

venerdì, 10 aprile 2020, 22:46

Primo consiglio in streaming per il comune di Castelnuovo di Garfagnana che si è affidato alla tecnologia in tempi di coronavirus. E’ stata l’occasione per ritrovarsi e per fare il punto di un lavoro che, per la macchina comunale, non si è mai fermato in tutti questi giorni di emergenza

venerdì, 10 aprile 2020, 18:19

Nuovo caso registrato nel comune di Castelnuovo di Garfagnana. Si tratta di una residente colpita dal virus, legata però alla struttura residenziale per anziani di Gallicano. Video

giovedì, 9 aprile 2020, 18:36

Tira un sospiro di sollievo il capoluogo garfagnino. Anche oggi, infatti, non si sono registrati nuovi casi di positività al Coronavirus. Ad annunciarlo, nel consueto video-messaggio, il vice-sindaco del comune Chiara Bechelli. Video