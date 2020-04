Castelnuovo



Tagliasacchi fa il punto: "A Castelnuovo 22 casi totali, ma anche 10 guariti"

sabato, 18 aprile 2020, 18:48

Nessun caso di contagio oggi nel comune di Castelnuovo. Ne approfitta il sindaco Andrea Tagliasacchi per fare un quadro preciso dell’evoluzione del contagio sul territorio.



"Dal 9 marzo (data del primo contagio) ad oggi - spiega Tagliasacchi -, nei primi 20 giorni abbiamo avuto 30 casi di positività, nei secondi 20 sei casi. Una differenza importante che testimonia come il lavoro fatto, anche dai cittadini, è stato efficiace. Al momento abbiamo quindi 22 casi positivi, con 10 guariti, un ricoverato e 26 quarantene in corso".

Il primo cittadino ha annunciato che saranno chiuse tutte le attività commerciali il 25 aprile e il 1 maggio.

Per ogni necessità è a disposizione il Centro Operativo Comunale aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 18.00 raggiungibile al numero 0583 641368 Garantita una reperibilità 24 ore su 24 al numero di cellulare: 329 3813935.



Il video-messaggio

Video Tagliasacchi fa il punto: "A Castelnuovo 22 casi totali, ma anche 10 guariti"