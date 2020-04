Castelnuovo



Tagliasacchi fa il punto: "In Garfagnana 63 positivi curati a casa e 17 in ospedale"

martedì, 7 aprile 2020, 19:14

Nessun nuovo caso a Castelnuovo di Garfagnana. A riportare la notizia il sindaco del capoluogo, Andrea Tagliasacchi, che delinea il quadro complessivo del contagio in Garfagnana: 80 casi positivi totali, di cui 63 curati a casa e 17 in ospedale.

Iniziata intanto la consegna delle mascherine a tutti i nuclei familiari: "Si cercano nuovi volontari di protezione civile per la gestione dei tanti servizi messi in campo per la popolazione" afferma il primo cittadino castelnuovese.

Per ogni necessità è a disposizione il Centro Operativo Comunale aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 18.00 raggiungibile al numero 0583 641368 Garantita una reperibilità 24 ore su 24 al numero di cellulare: 329 3813935.



Il video-messaggio:

