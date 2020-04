Tagliasacchi: "Un nuovo caso a Castelnuovo, ma anche due guariti"

Altri articoli in Castelnuovo

giovedì, 30 aprile 2020, 14:30

Martedì 5 maggio alle ore 21 il Circolo Fotocine Garfagnana propone un incontro online con Monica Mazzolini. La giovane studiosa, che si collegherà da Trieste dove vive e insegna, ci parlerà di "Edward Hopper e lo sguardo fotografico"

giovedì, 30 aprile 2020, 13:26

Anche per Alessandro Bertolucci, attore e produttore lucchese che vive a Castelnuovo di Garfagnana, il lock down da coronavirus ha interrotto uno o più progetti, uno o più lavori

mercoledì, 29 aprile 2020, 20:03

Nessun nuovo caso di contagio oggi nel comune di Castelnuovo. Migliora intanto la situazione dei pazienti risultati positivi al tampone, in quanto si registrano tre nuovi casi di guarigione che fanno salire a 20 il numero complessivo dei guariti. Il numero di contagiati scende quindi a 15, dei quali uno solo ospedalizzato

mercoledì, 29 aprile 2020, 16:38

La sede operativa di Lucca di ADMO (Associazione donatori di midollo osseo www.admo.it) in questi giorni ha effettuato delle donazioni a diverse scuole della Provincia per sostenerle nell'acquisto di materiale utile alla didattica a distanza

mercoledì, 29 aprile 2020, 15:50

Si susseguono gli appelli disperati di molte categorie di lavoratori, messi a dura prova dall’emergenza coronavirus. Parla Simone Marigliani, titolare della DMS Service di Castelnuovo di Garfagnana, azienda specializzata che da quasi 15 anni offre servizi per spettacoli ed eventi, come palchi, luci, impianti audio, cartellonistica

martedì, 28 aprile 2020, 13:54

In un momento storico come questo, in cui stiamo vivendo una crisi sanitaria, sociale ed economica senza precedenti, il commercio è, forse, uno dei settori più colpiti dall’emergenza covid-19