“Torneremo”: il messaggio di speranza di Castelnuovo affidato ad un video

lunedì, 20 aprile 2020, 18:57

di simone pierotti

Sta facendo il giro dell’Italia un video dal titolo “Torneremo” che ritrae Castelnuovo di Garfagnana nei suoi luoghi più significativi in tempo di coronavirus. L’annuncio del premier Conte dell’estensione della “zona rossa” a tutto il territorio nazionale, dà il via a questo video realizzato, come riporta in apertura, grazie al sostegno di Carrefour Market di Andrea Baiocchi.

Un progetto che è partito da un’idea di due giovani del capoluogo, Michael Adami e Paolo Pecchi: la nostra nazione e la nostra città stanno vivendo un’epoca eccezionale, perché non offrire una testimonianza storica del momento da tramandare ai posteri? Affidando così alle immagini il presente come segnale di speranza verso un futuro in cui noi tutti “torneremo”?

Questa l’idea di partenza, appunto, di un progetto che ha visto coinvolti altri giovani (e professionisti) di Castelnuovo, come Daniele Cecchi (regia e montaggio) e Elia Palmero (riprese video e drone). Un lavoro realizzato in tempi record e con la collaborazione di comune di Castelnuovo, Unione Comuni della Garfagnana, Protezione Civile, Compagnia Carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana

Un lavoro professionale e ben fatto che non sarebbe stato possibile senza il supporto dell’azienda di Andrea Baiocchi: “Ho sposato con entusiasmo l’iniziativa di Michael e Paolo – ci spiega l’imprenditore castelnuovese – perché, oltre ad essere un lavoro ben fatto, ho voluto contribuire a diffondere un messaggio di speranza per la nostra comunità. Credo nel valore della memoria e della storia, convinto che questo video, possa farne parte”.



Il video è visibile sulla pagina Facebook del comune di Castelnuovo