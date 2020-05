Cade da un albero ad Antisciana, 66enne trasferito a Cisanello

Altri articoli in Castelnuovo

giovedì, 21 maggio 2020, 14:56

Oggi, dopo oltre due mesi e mezzo, è tornato il mercato dei generi vari nella sua formula normale, con tutti o quasi i venditori ambulanti, il vestiario, le scarpe, i prodotti per la casa, la ferramenta, e tanto altro ancora: un’immagine di normalità, un nuovo step verso la vita sociale...

giovedì, 21 maggio 2020, 13:59

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, interviene in merito alla difficile situazione che stanno vivendo i dipendenti della cooperativa Cooplat

mercoledì, 20 maggio 2020, 12:33

Via libera per i mercati cittadini. Grazie all’impegno delle amministrazioni locali e al confronto con Confcommercio, da domani con il mercato cittadino di Castelnuovo riparte l’attività ambulante. Venerdì sarà la volta di Fornaci e sabato di Barga

martedì, 19 maggio 2020, 17:24

Sono dure le parole del presidente degli ambulanti Anva Confesercenti Toscana Nord, Leonetto Pierotti, dopo la mancata convocazione della sua associazione all’incontro di Castelnuovo

martedì, 19 maggio 2020, 13:21

L’Azienda USL Toscana nord ovest, in particolare con il suo dipartimento dei Servizi sociali, non autosufficienza e disabilità, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa, all’età di soli 47 anni, di Veronica Lenzi

lunedì, 18 maggio 2020, 15:17

Castelnuovo è il centro commerciale della Garfagnana e rappresenta uno specchio fedele del settore per il territorio. Oggi era il giorno della riapertura per tante attività, e chi lo era stato in forma ridotta, ha potuto finalmente riprendere a pieno ritmo