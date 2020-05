Castelnuovo



Castelnuovo recupera… un altro pezzo di normalità: torna il mercato settimanale “completo”

giovedì, 21 maggio 2020, 14:56

di simone pierotti

Tradizione storica per Castelnuovo di Garfagnana è il mercato settimanale del giovedì, uno dei più forniti e pittoreschi dell’intera provincia. Il coronavirus ha fermato tutto, anche questa consuetudine, anche se nelle ultime settimane era tornato qualche banco, quelli relativi ai prodotti alimentari e ai fiori. Oggi, dopo oltre due mesi e mezzo, è tornato il mercato dei generi vari nella sua formula normale, con tutti o quasi i venditori ambulanti, il vestiario, le scarpe, i prodotti per la casa, la ferramenta, e tanto altro ancora: un’immagine di normalità, un nuovo step verso la vita sociale e commerciale che si era persa.

La risposta della gente c’è stata, anche se permane ancora un senso di paura e smarrimento: taluni escono ancora con sospetto o limitano le uscite al minimo indispensabile ma, nel complesso, si stanno recuperando le vecchie abitudini e la socialità. Un buon segnale in prospettiva dell’attivo della stagione estiva, confortati dalle notizie incoraggianti e rassicuranti dei bollettini quotidiani del covid-19 sia sul territorio nazionale che, soprattutto, quello locale.

Girovagando tra i banchi del mercato troviamo esercenti di buon umore: difficilmente, nel corso di inchieste effettuate al mercato anche negli anni passati, avevamo riscontrato questo ottimismo. Tutti a lamentarsi di un calo continuo di clienti, delle tante tasse, della gente che “non arriva a fine mese”: oggi il clima è più positivo. “Oggi è un bel giorno – ci confidano due ambulanti – perché finalmente vediamo la luce. Abbiamo avuto qualche cliente e questo è ciò che importa, possiamo lavorare, la prospettiva torna positiva! La gente ha voglia di uscire e prevedo una stagione in crescita”. Va sottolineato che in giro mancano ancora completamente i turisti (sia italiani che stranieri) e gli studenti, pur non andando a scuola, sono tutti a casa per seguire le lezioni on-line. “Io sono qua dopo quasi tre mesi di assenza – spiega Danilo Boggi, giovane venditore ambulante molto conosciuto in zona – ma non ho mai mollato, non mi sono mai lasciato andare, come ho dimostrato con i miei video sui social. Bisogna vivere sempre in modo positivo, metterci la faccia, io lo facevo, lo faccio e continuerò a farlo. Ci vediamo nelle mie dirette!”.

In piazza le autorità e la protezione civile si ritrovano per fare il punto della situazione: evidentemente si verifica che tutto si svolga nel rispetto delle norme di distanziamento sociale. Tutto a posto, è l’impressione: “andrà tutto bene” è divenuto uno slogan in voga in questo periodo, forse proprio tutto non è andato bene, ma passo dopo passo si sta tornando alla normalità.