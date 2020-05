Castelnuovo



Coronavirus, nessun nuovo caso a Castelnuovo: tre nuovi guariti

sabato, 9 maggio 2020, 19:21

Nessun nuovo caso di contagio oggi a Castelnuovo, mentre cresce ulteriormente il numero dei guariti: tre nuove guarigioni fanno infatti scendere a 10 il numero dei pazienti ancora positivi, di cui nove curati a casa e uno in ospedale.



Una buona notizia commentata con soddisfazione dal primo cittadino del capoluogo Andrea Tagliasacchi: "Sono state espletate le verifiche su molti tamponi effettuati nei giorni scorsi e sono stati fatti molti test sierologici - dichiara il sindaco - e non risultano casi di positività. Un dato importante. Mi sento di ringraziare i cittadini, gli operatori, i volontari per l'atteggiamento di grande generosità e disponibilità con cui hanno affrontato questa fase. Esprimo la mia vicinanza a tutte le persone che sono ancora coinvolte in questa vicenda. Il quadro si sta ridimensionando e cominciamo a vedere segnali positivi".

