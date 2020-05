Coronavirus, un nuovo guarito a Castelnuovo

Altri articoli in Castelnuovo

domenica, 3 maggio 2020, 13:37

Stamattina, in piazza Umberto I, alcuni commercianti del capoluogo, rispettando rigorosamente le norme di sicurezza previste dal decreto, si sono ritrovati per far sentire "simbolicamente" la propria voce, attraverso lo scampanellio delle chiavi della propria attività, con la speranza di essere ascoltati dal governo. Video

sabato, 2 maggio 2020, 19:27

Vigili del fuoco a lavoro anche oggi (sabato 2 maggio) per un surriscaldamento di una presa lungo una linea di bassa tensione Enel nei pressi di Piazza Loris Biagioni a Castelnuovo di Garfagnana

giovedì, 30 aprile 2020, 19:07

Nuovo caso di contagio nel comune di Castelnuovo di Garfagnana. La notizia è arrivata in serata dal primo cittadino del capoluogo, Andrea Tagliasacchi, nel consueto video-messaggio rivolto ai cittadini. Video

giovedì, 30 aprile 2020, 14:30

Martedì 5 maggio alle ore 21 il Circolo Fotocine Garfagnana propone un incontro online con Monica Mazzolini. La giovane studiosa, che si collegherà da Trieste dove vive e insegna, ci parlerà di "Edward Hopper e lo sguardo fotografico"

giovedì, 30 aprile 2020, 13:26

Anche per Alessandro Bertolucci, attore e produttore lucchese che vive a Castelnuovo di Garfagnana, il lock down da coronavirus ha interrotto uno o più progetti, uno o più lavori

mercoledì, 29 aprile 2020, 20:03

Nessun nuovo caso di contagio oggi nel comune di Castelnuovo. Migliora intanto la situazione dei pazienti risultati positivi al tampone, in quanto si registrano tre nuovi casi di guarigione che fanno salire a 20 il numero complessivo dei guariti. Il numero di contagiati scende quindi a 15, dei quali uno solo ospedalizzato