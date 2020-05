Castelnuovo



Esce “L’ultimo segreto di Paganini”, il primo thriller storico di Davide Lazzeri

mercoledì, 27 maggio 2020, 14:44

Oggi, 27 maggio, ricorre il 180° anniversario della scomparsa di Niccolò Paganini. Dalla leggenda intorno alla vita tormentata e chiacchierata del musicista, passato alla storia come una figura controversa legata all'immagine del demonio per la genialità delle composizioni, muove "L’ultimo segreto di Paganini" il thriller storico, esordio nella narrativa, di Davide Lazzeri, giovane ma già affermato medico chirurgo estetico e plastico di Castelnuovo di Garfagnana.

L’ultimo segreto di Paganini è disponibile da venerdì 22 maggio in edizione ebook su tutti gli stores (per il marchio Aliberti) e in edizione cartacea su Amazon (per il marchio E-Stories).

L’esistenza di Paganini è avvolta da una formidabile leggenda che lo ha fatto passare alla storia come personaggio dannato e maledetto. È a partire da un aneddoto riconducibile all’ultimo giorno di vita del violinista, reso noto da un quotidiano francese dell’epoca, che Lazzeri intesse un plot articolato facendo muovere un complesso sistema di personaggi su tutto il globo.

Ambientato nel recente passato (anni 2012 e 2013), L’ultimo segreto di Paganini viaggia tra New York, Parigi, Shanghai, Nizza, Paderborn e Genova. Seguendo un unico filo di sangue, potere e follia che lega gli eventi, i protagonisti faranno luce su una catena di crimini, abili depistaggi ed eventi poco chiari, che affondano le proprie radici nell’era nazista e negli sviluppi della musicoterapia come strumento terapeutico. Scopriranno una cospirazione internazionale congegnata sulle peculiarità delle composizioni musicali del Maestro Paganini e sul suo modo unico di eseguirle al violino, in particolare nel suo ultimo giorno di vita. Il romanzo accompagna il lettore attraverso scoperte mediche, rivelazioni storiche e teorie sul potere della musica nel controllo di massa e disvela elegantemente il male che si annida nel cuore dell'uomo.

Guidati dal fantasma del violinista, i protagonisti scopriranno i legami oscuri ed arcani tra musica, medicina, fisica quantistica e controllo della mente. Ingredienti, questi, di un thriller mozzafiato che condurrà ad una verità inaspettata e crudele.

L’autore, Davide Lazzeri, nato a Castelnuovo di Garfagnana, è specialista in Chirurgia Plastica ed Estetica, ed è autore di oltre 170 pubblicazioni scientifiche su riviste specialistiche internazionali e di numerosi capitoli per libri di chirurgia plastica. Già docente a contratto in Chirurgia Estetica e in Storia della Medicina presso le Scuole di Specializzazioni delle Università di Ancona e Firenze. Ha pubblicato numerosi lavori monografici su riviste del settore riguardanti le malattie degli artisti e nell’arte in generale. In particolare ha guidato l’equipe che ha scoperto la malattia degenerativa delle mani di cui soffriva Michelangelo Buonarroti e la paralisi della mano destra che afflisse Leonardo Da Vinci a fine carriera. Ha svelato alcuni segreti anatomici presenti nelle opere maggiori di Sandro Botticelli e di Agnolo Bronzino. Autore del manuale Chirurgia e Medicina Estetica dalla A alla Z. La Scienza al servizio della Bellezza recentemente pubblicato da Cairo. Svolge la propria attività libero-professionale a Roma.