Castelnuovo



Lutto a Castelnuovo: addio a Giampiero Martinelli, ex calciatore gialloblu

lunedì, 25 maggio 2020, 20:14

di simone pierotti

Lutto nella comunità garfagnina: si è spento, per un male improvviso, all’età di 59 anni, Giampiero Martinelli, di Filicaia ma originario di Castelnuovo di Garfagnana. L’uomo era molto conosciuto negli ambienti sportivi con il soprannome di “Pampero”: centrocampista di talento e dai piedi buoni, mezzi fisici importanti, si ispirava all’ex campione della Fiorentina Giancarlo Antognoni.

Martinelli ha vestito la maglia del Castelnuovo con la quale, dopo essere cresciuto nel settore giovanile, ha esordito nel calcio maggiore nel 1979/80 nel campionato di Promozione, dove ha disputato 7 partite; l’anno successivo, sotto la guida di mister Marigliani ha disputato 5 gare in 1° Categoria, realizzando una rete, terza stagione con la maglia gialloblu nel 1981/1982, collezionando 9 presenze. In seguito ha vestito le maglie di diverse squadre della Garfagnana, in particolare il Filicaia e il Molazzana.

Giampiero Martinelli lascia la moglie e due figli. I funerali si svolgeranno domani nella chiesa di Filicaia, in forma strettamente privata.