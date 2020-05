Castelnuovo



Lutto nel mondo sportivo per la scomparsa di Marco Cavilli, ex dirigente del Castelnuovo

giovedì, 28 maggio 2020, 21:32

di simone pierotti

Lutto in Garfagnana per la scomparsa, in seguito ad una malattia, di Marco Cavilli, 64 anni, di Castelnuovo di Garfagnana ma conosciuto un po' ovunque. In gioventù l’uomo aveva lavorato alla Viel Gelateria di Viareggio e alla Vetreria ad Anchiano, prima di gestire per diversi anni il “Cianfri” Bar di Piazza al Serchio, divenuto un punto di riferimento per il paese e il circondario. Successivamente era tornato al paese di origine, dove aveva gestito un’attività di agraria insieme alla moglie Massimiliana. Oltre a quest’ultima, lascia due figli, Alberta e Alessio, e due fratelli, Mauro e Glauco.

Tra i primi ad esprimere cordoglio per la sua scomparsa, la società sportiva del Castelnuovo Garfagnana, alla quale Marco era molto legato per aver ricoperto, per tanti anni, svariati ruoli, sia dirigenziali che nel settore giovanile, che come collaboratore. Tutta la famiglia era rimasta legata alla società di Castelnuovo: la moglie Massimiliana e la figlia Alberta come collaboratrici, il figlio Alessio era cresciuto nel settore giovanile gialloblu. Marco aveva collaborato anche con altre società della zona, come il Piazza al Serchio.

Le esequie si svolgeranno domani, venerdì 29 maggio, alle 16, al cimitero di Pieve Fosciana.