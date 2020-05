Lutto per la scomparsa di Veronica Lenzi, assistente sociale: aveva 47 anni

Altri articoli in Castelnuovo

lunedì, 18 maggio 2020, 15:17

Castelnuovo è il centro commerciale della Garfagnana e rappresenta uno specchio fedele del settore per il territorio. Oggi era il giorno della riapertura per tante attività, e chi lo era stato in forma ridotta, ha potuto finalmente riprendere a pieno ritmo

giovedì, 14 maggio 2020, 14:12

Il direttore della struttura di Ecografia interventistica e d’urgenza dell’ospedale di Castelnuovo di Garfagnana Gino Soldati è il primo firmatario di un nuovo protocollo per la diagnosi di Covid-19 con gli ultrasuoni pubblicato sul prestigioso ‘Journal of Ultrasound in Medicine’

giovedì, 14 maggio 2020, 12:52

Castelnuovo di Garfagnana, la sua comunità, ha risposto con grande attenzione e rispetto alle normative anti covid-19 in vigore, ormai, da oltre due mesi. I risultati, effettivamente, sono sotto gli occhi di tutti, con le statistiche del contagio che, sia a livello nazionale che a livello locale, hanno cambiato diametralmente...

mercoledì, 13 maggio 2020, 15:13

Un video denuncia in cui Stefano Pioli, titolare del popolare “Bar Aurora – dal Nando” di Castelnuovo, lamenta la mancanza di regole e criteri per quella che potrebbe essere la riapertura, evidenziando che sono più i dubbi

mercoledì, 13 maggio 2020, 07:37

Il dirigente dell’Isi Garfagnana, Oscar Guidi, parla del lavoro svolto dalle scuole di Castelnuovo di Garfagnana durante la pandemia e guarda al futuro della didattica nel post-emergenza

lunedì, 11 maggio 2020, 18:26

Il primo cittadino di Castelnuovo di Garfagnana, Andrea Tagliasacchi, conferma, nel consueto video-messaggio ai cittadini, il nuovo caso di contagio segnalato oggi nel bollettino dell'Asl