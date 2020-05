Castelnuovo



Riapertura a macchia di leopardo, ma regna la fiducia: “L’importante adesso è ripartire”

lunedì, 18 maggio 2020, 15:17

di simone pierotti

Castelnuovo è il centro commerciale della Garfagnana e rappresenta uno specchio fedele del settore per il territorio. Oggi era il giorno della riapertura per tante attività, e chi lo era stato in forma ridotta, ha potuto finalmente riprendere a pieno ritmo.

L’impressione è di un aumento generale di persone in giro per la città, con piazza Umberto I che torna ad assumere le “sembianze” tradizionali. La novità del periodo è ovviamente rappresentata dalle mascherine e dai guanti indossati. La polizia municipale controlla che tutto si svolge con ordine, qualche passante ci scambia battute ironiche.

Misuriamo la temperatura ideale del momento entrando in alcuni bar: il primo impatto è di un maggiore ordine, ci sono meno tavolini, tutti a debita distanza, un paio di coppie di avventori sorseggiano un caffè, comodamente seduti, un’immagine di normalità. Le restrizioni, che inizialmente facevano tanta paura, non sembrano essere un grande ostacolo.

Come era prevedibile, il primo giorno di maggiore “libertà” coniugata alle riaperture, non segna una “corsa” all’acquisto da parte della gente: al di là che il lunedì resta per tanti esercenti di Castelnuovo il giorno di chiusura tradizionale, qualcuno sta ultimando i preparativi per adeguare il proprio locale, d’altronde il via libera ufficiale è stato dato solo ieri.

“Poca gente al momento – ci confida la titolare della Pasticceria Franco – ma era prevedibile, la tradizione della colazione al bar deve essere ancora ritrovata, la gente ha ancora un po' di timore e qualcuno magari si è abituato all’asporto o alla consegna a domicilio. Comunque dovevamo ripartire, torneranno le vecchie abitudini”.

Serranda aperta anche per il Mini Bar in via Garibaldi, dopo oltre due mesi di chiusura, solo sorrisi e ottimismo: “E’ ancora presto per fare un bilancio, io sono contento di essere ripartito, è il punto di partenza!”.

Pochi clienti anche negli altri bar del centro storico ma c’è ottimismo per essere ripartiti. “E’ importante avere anticipato la riapertura, dobbiamo riprendere il lavoro e i ritmi consueti prima dell’arrivo della stagione estiva, ritengo che a giugno le cose cambieranno notevolmente” è l’auspicio del titolare del Bar Costanza. Sorrisi anche in piazza delle Erbe, da Colibrì dei fratelli Lorenzoni: “In questi mesi abbiamo provato a lavorare sempre, con le consegne a domicilio, per offrire un servizio e renderci utili. Oggi siamo soddisfatti, abbiamo avuto alcuni clienti, quasi a sorpresa”.