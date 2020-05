Castelnuovo



Ripartono i mercati a Castelnuovo, Fornaci e Barga

mercoledì, 20 maggio 2020, 12:33

Via libera per i mercati cittadini. Grazie all’impegno delle amministrazioni locali e al confronto con Confcommercio, da domani (giovedì) con il mercato cittadino di Castelnuovo riparte l’attività ambulante. Venerdì sarà la volta di Fornaci e sabato di Barga.



Il lavoro delle due amministrazioni è stato similare e molto apprezzato dai vertici di Fiva Lucca: «Ringraziamo i due sindaci, gli assessori che si sono interessati, la polizia municipale e i volontari della protezione civile – dice il presidente Massimiliano Carrara – ci hanno presentato da subito soluzioni che abbiamo condiviso. I mercati tornano, e davvero non ne vediamo l’ora, ma saranno prese tutte le misure di sicurezza necessarie. Ai colleghi operatori chiedo il massimo impegno ed attenzione nell’osservanza delle disposizioni proprio per far sì che questo avvio sperimentale possa confermarsi nel tempo».



Per ora stop agli spuntisti perché i titolari dei posteggi saranno posizionati dalla polizia municipale cercando di avere tra loro una maggiore distanza. Sia a Castelnuovo che a Fornaci sarà un mercato quindi leggermente più “allungato” per evitare assembramenti di sorta.



«Quello che conta è che l’area mercatale sia la medesima – prosegue Carrara – lo è soprattutto in questo momento difficile per dare un punto fermo ai nostri clienti. Sappiamo che un mercato nel centro storico richiede uno sforzo maggiore e quindi ringraziamo ancora le due amministrazioni. Come Confcommercio siamo pronti a distribuire agli ambulanti la cartellonistica necessaria per informare gli avventori sulle regole di comportamento da tenere».



Per il mercato di Castelnuovo esprime soddisfazione anche l’associazione Compriamo a Castelnuovo, anche i commercianti in sede fissa sono infatti favorevoli al mantenimento nel centro storico.