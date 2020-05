Castelnuovo



Tagliasacchi fa il punto: "In Garfagnana 62 positivi, di cui 5 ricoverati, e 35 guariti"

giovedì, 7 maggio 2020, 19:37

Nessun nuovo caso di contagio oggi nel comune di Castelnuovo: rimangono quindi 13 gli attuali pazienti positivi sul territorio comunale, tra cui solo uno ricoverato in ospedale. Un dato positivo che si somma a quello, più complessivo, dell'intera Garfagnana che, al momento, vede: 62 risultati positivi al tampone, di cui 57 curati a casa e 5 ricoverati.



"Su questo quadro - ha spiegato Andrea Tagliasacchi, sindaco del comune di Castelnuovo e presidente dell'Unione dei Comuni della Garfagnana - incide molto la situazione venutasi a creare alla Rsa di Gallicano. C'è anche da specificare che, negli ultimi giorni, c'è stato un rallentamento nel far pervenire l'esito dei tamponi perchè c'è stata una carenza di reagente. Oggi abbiamo sollecitato sia l'azienda che la presidenza della regione per risolvere il problema. Nei prossimi giorni avremo quindi un quadro più definito della situazione".



Tagliasacchi ha infine sottolineato il numero incoraggiante della guarigioni: 23 nel comune di Castelnuovo, 35 in Garfagnana. "Sono dati indicativi di una situazione in miglioramento" ha commentato il sindaco.

