Castelnuovo



Calcio castelnuovese in lutto per la morte di Sandro Giannasi

lunedì, 22 giugno 2020, 13:00

di michele masotti

La Garfagnana calcistica piange Sandro Giannasi, ex giocatore e poi allenatore del Castelnuovo, scomparso all’età di 81 anni. Mediano mancino di ottimo valore della compagine gialloblù tra la fine degli anni 50’ e i primi anni 60’, Giannasi difese anche i colori del Fornaci prima di intraprendere con successo la carriera, per tanti anni, di allenatore nel settore giovanile del club del capoluogo garfagnino. Un altro dei suoi tratti distintivi era la proverbiale grinta che metteva in ogni partita.

In tanti ragazzi di diverse generazioni hanno appreso, sotto la sua guida, importanti nozioni calcistiche, specialmente nel tiro visto che Giannasi era dotato di un sinistro che abbinava potenza e precisione. Un insegnamento molto importante soprattutto per chi si approcciava a questo sport; Sandro Giannasi è stato, infatti, per tanti anni responsabile anche del C.A.S., il cosiddetto centro avviamento allo sport. Nato nel 1939, Sandro Giannasi ebbe un’esperienza come allenatore della prima squadra del Castelnuovo nella stagione 1984-1985, quando condusse i gialloblù al terzo posto finale. Nella stagione '80-'81 allenò il Piazza al Serchio in Prima Categoria, sotto la presidenza di Bruno Ambrosini Nobili.

L’Us Castelnuovo ha espresso tramite un comunicato apparso sui propri canali sociali le più sentite condoglianze alla famiglia Giannasi per questo lutto.