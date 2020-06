Castelnuovo



Castelnuovo ricorda le persone scomparse durante l'emergenza: "Un pensiero alle famiglie"

sabato, 13 giugno 2020, 20:17

Dati incoraggianti per quanto riguarda l’andamento del contagio in Valle del Serchio. Nell'ultima settimana, ovvero dal 5 al 12 di giugno, non si sono infatti registrati nuovi casi di Coronavirus. Buone notizie anche per il comune di Castelnuovo di Garfagnana, uno dei più colpiti dalla pandemia, dove attualmente rimane un solo paziente positivo in fase di guarigione.

"Quella che si apre è una nuova fase - ha affermato il primo cittadino Andrea Tagliasacchi - in cui tutte le decisioni dell’amministrazione si ispireranno al principio di conciliare le norme di sicurezza di tutte le attività con il loro svolgimento. Faccio un appello a tutti, soprattutto ai giovani, diamoci una mano tutti insieme. C'è bisogno di spirito di responsabilità e di comunità. Non sarà un'estate semplice, ma il comune si sta attivando. Ci saranno eventi sia alla pista di pattinaggio che in Fortezza. Metteremo in condizione il capoluogo di essere un punto di riferimento in Toscana, in sicurezza".



Tagliasacchi ha parlato anche della questione legata all'ipotesi di sperimentazione della piazza chiusa, in determinati orari, nel week-end: "Anche nella gestione del traffico - ha spiegato il sindaco - cercheremo di garantire la sicurezza degli eventi e dei cittadini. Con luglio, dopo gli incontri che faremo con le categorie economiche, cercheremo di prendere misure che vadano in questa direzione".

Il sindaco ha infine annunciato che questo fine settimana il parroco del capoluogo, monsignor Angelo Pioli, e gli altri sacerdoti, in ogni celebrazione, ricorderanno le persone scomparse durante il periodo di quarantena. "In questo fine settimana - ha concluso Tagliasacchi - fermiamo, per un momento, le nostre attività, tutti, e dedichiamo la nostra attenzione ai familiari delle persone che ci hanno lasciato e che noi non dimenticheremo mai".

Il video-messaggio del sindaco:

Video Castelnuovo ricorda le persone scomparse durante l'emergenza: "Un pensiero alle famiglie"