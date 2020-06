Castelnuovo



Castelnuovo riparte con la rassegna estiva: primo ospite Paolo Andreucci

giovedì, 18 giugno 2020, 18:18

L’assessore Alessandro Pedreschi ha illustrato il programma della rassegna estiva "Vivere Castelnuovo 2020" organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con enti, fondazioni ed associazioni del territorio.



"Affronteremo l'estate con un sorriso sulle labbra - ha esordito l'assessore - in quanto avremo eventi di spessore. Avremo la Settimana del Commercio, le visite guidate, le passeggiate con le guide ambientali e tanti altri eventi". Pedreschi si è soffermato poi, in particolare modo, sulla rassegna "Vivere Castelnuovo 2020", verà novità di quest'anno, che prenderà vita proprio da giovedì prossimo (25 giugno). "La location sarà quella de "La Bella Estate", ovvero l'ex pista di pattinaggio. Quest'anno però la rassegna sarà un contenitore molto più ampio rispetto al passato: concerti, cinema, teatro, incontri letterari e "Castelnuovo nel mondo".



"Inizieremo subito con il botto - ha annunciato Pedreschi -, ovvero con un ospite di eccezione: Paolo Andreucci che sarà presente giovedì sera (25 giugno), alle 21, all'ex pista di pattinaggio. Sarà il modo migliore di iniziare l'estate castelnuovese. Ci sarà poi l'incontro letterario con Franco Cardini (venerdì 26 giugno, alle 21), che presenterà il libro "Notre Dame. Il cuore di luce dell'Europa", e di nuovo "Castelnuovo nel Mondo" (sabato 27 giugno alle 18.30), con ospite Davide Lazzeri, che parlerà del suo ultimo libro "L'ultimo segreto di Paganini".



La rassegna inizierà il 25 di giugno e terminerà il 9 agosto. "Ogni fine settimana ci sarà qualche evento - ha assicurato Pedreschi -. Come si farà a partecipare? Non si pagherà assolutamente niente, però sarà consigliata la prenotazione del proprio posto a sedere, in quanto tutti gli eventi avverranno nel rispetto delle normative anti-Covid. Le prenotazioni si faranno, presso la pro loco (telefonicamente, per e-mail, dal vivo o su Fb) il lunedì della settimana in corso. Chi non prenota presso pro loco, potrà utilizzare i posti in esubero".

Sotto il calendario completo