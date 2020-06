Castelnuovo



I commercianti si ritrovano per ripartire. Baiocchi: “La Settimana del Commercio 2020? Ci sarà”

mercoledì, 3 giugno 2020, 14:18

Passato il lockdown, per le attività commerciali di Castelnuovo è arrivato il momento di pensare a come gestire i mesi estivi. L’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, organizza così l’assemblea dei soci per martedì 9 giugno, ore 20,45. Data l’emergenza sanitaria ancora in atto e l’alto numero di adesioni all’incontro, l’associazione ha chiesto ed ottenuto dal comune e dal Cefa Basket la possibilità di utilizzare il palazzetto dello sport del capoluogo per gestire l’assemblea in totale sicurezza. L’ordine del giorno prevede tre punti focali per il prosieguo delle prossime settimane.



Si partirà dalla presentazione del bando comunale a sostegno delle imprese con l’assessore Ilaria Pellegrini che spiegherà l’entità della misura. Il bando, da 50mila euro, sarà aperto da domani (giovedì 4 giugno) fino al 22 giugno e le aziende che hanno una sede locale a Castelnuovo potranno parteciparvi ratificando le perdite avute nel periodo di restrizioni governative tra il 12 marzo e il 17 maggio 2020. Tematica importante sarà quella legata alla viabilità visto che il Coronavirus ha cambiato il commercio e questo ha portato l’amministrazione comunale a chiudere il traffico in piazza Umberto negli ultimi giorni prefestivi e festivi. Il consiglio dell’associazione ha elaborato una proposta che presenterà all’assemblea per poi poterla avanzare all’amministrazione comunale. Infine, si parlerà di iniziative per l’estate 2020. Ad oggi sono ancora tanti i punti interrogativi, ma lo staff che segue gli eventi non ha mai smesso di pensare iniziative che possano comunque calarsi nell’attuale contesto.



«La Settimana del Commercio 2020? Ci sarà – sorride il presidente Andrea Baiocchi – non sarà certo l’edizione classica a cui ci siamo abituati, ma proporremo in assemblea alcune iniziative pronte ad integrarle nel caso di allentamenti delle restrizioni per l’emergenza Coronavirus. Non c’è dubbio però che la Settimana 2020 si svolgerà ed avrà un sapore particolare».



Per gli associati che intendono partecipare all’assemblea è ancora possibile prenotare il proprio posto scrivendo a info@castelnuovoeventi.it o rivolgendosi all’ufficio Confcommercio (0583-62548 solo mattina).