Il mercatino da Forte dei Marmi a Castelnuovo per la festa patronale

mercoledì, 24 giugno 2020, 10:27

Anche quest’anno, lo shopping 200% Forte dei Marmi arriva a Castelnuovo Garfagnana, per la festa del Patrono. Lunedì 29 giugno, dunque, “Riabbracciamoci Forte”! Abbraccio simbolico, ovviamente, nel totale rispetto delle regole, per garantire la sicurezza di pubblico e operatori.

Come da tradizione, nella giornata che celebra San Pietro, torna l’appuntamento con lo shopping di qualità che raddoppia con la partecipazione di due consorzi insieme, Il Mercatino da Forte dei Marmi e Il Mercato del Forte: formula che mixa gioventù e tradizione.

Dalle 7.00 del mattino fino a sera, in via Farini e in piazza Umberto, appuntamento con l’offerta merceologica amata da tanti: pelletteria e borse, abbigliamento e accessori di tendenza, pregiata maglieria in cachemire, la moda di famosi brand, biancheria per la casa e capi in pelle.

Tutti articoli selezionati da operatori impegnati a valorizzare le eccellenze dell’artigianato toscano che ben interpretano il gusto ricercato e glamour del “Versilia Style”.

