La minoranza: "Commissione negata, ennesima caduta di stile della giunta"

martedì, 30 giugno 2020, 08:18

Il gruppo di minoranza del comune di Castelnuovo attacca l'amministrazione dopo la richiesta negata di istituire una commissione speciale di "Controllo e garanzia".



"Controllato e controllore possono coincidere? - esordisce il gruppo - Per la nostra amministrazione comunale, sì. Durante l’ultimo consiglio comunale, abbiamo richiesto l’istituzione della commissione speciale di “Controllo e garanzia”. Commissione prevista dallo statuto del comune, che ha il compito di approfondire particolari questioni o problemi che interessino il comune stesso e verificare l’azione politica della giunta riguardo ai tempi di attuazione previsti nel programma annuale dei lavori pubblici. Un modo politicamente corretto di garantire trasparenza e obiettività, e questo elementare principio di obiettività non può essere garantito se “controllato” e “controllore” sono la stessa persona!"



"I nostri amici della maggioranza - spiegano i consiglieri di minoranza -, si sono trincerati dietro un finto “non ne vediamo la necessità” e ci hanno negato l’opportunità di istituire tale commissione. Ennesima caduta di stile del nostro sindaco e della giunta, che non hanno dimostrato apertura mentale e soprattutto di non temere di essere controllati. Tra l’altro nei giorni successivi al consiglio, due consiglieri di minoranza che erano andati in comune a visionare alcuni atti, sono stati rispediti a casa. Seppur consapevoli che il protocollo adottato a causa dell’emergenza sanitaria preveda di prendere appuntamento con gli uffici, dubitiamo che questo valga per i consiglieri di maggioranza... Dunque perché deve valere per quelli di minoranza? L’espletamento delle nostre funzioni prevede la possibilità di accedere liberamente, cosa che oggi ci è stata negata".



"Se la strada che questa amministrazione vuole percorrere è questa - conclude il gruppo -, faremo anche noi tutti i passi dovuti per difendere i nostri diritti e quelli di tutti quei cittadini che ci hanno votato e continueremo, adesso con ancora maggior impegno e determinazione, a vigilare e a svolgere il nostro dovere di garanti della democrazia".