Castelnuovo



L'amministrazione opta per la linea più... audace: piazza chiusa non solo nel week-end

martedì, 30 giugno 2020, 18:45

Alla fine ha vinto la linea più... audace. L'amministrazione comunale di Castelnuovo ha infatti deciso, proprio per consentire ai cittadini e ai turisti la fruibilità del centro in piena sicurezza, di chiudere la piazza centrale (Piazza Umberto I) al traffico veicolare tutti i giorni, con i seguenti orari: dalle 18 alle 24 (dal lunedì al venerdì) e dalle 15 alle 24 (il sabato e la domenica). Questo unicamente per i mesi di luglio e agosto.



Superata quindi la linea "soft" che era invece emersa durante l'assemblea dei commercianti di martedì 9 giugno (leggi qui) quando, dopo una votazione, gli esercenti del capoluogo avevano scelto a maggioranza la chiusura della piazza solo nel week-end: quindi solo il venerdì e il sabato, dalle 18, e la domenica, dalle 15.



"Si tratta della decisione che ha preso l'amministrazione - ha spiegato il sindaco Andrea Tagliasacchi - e riteniamo che sia un elemento di garanzia per tutti, perchè abbiamo cominciato a vedere nel fine settimana la presenza di molte persone e di molto traffico. Cercheremo ovviamente di garantire i presidi e i controlli nel periodo delle attività. La decisione si inquadra in vista di una stagione molto ricca e interessante che deve essere vissuta con spirito di responsabilità da parte di tutti. Anche le decisioni prese dall'amministrazioni non devono essere vissute come imposizioni, ma assunte in una fase del tutto eccezionale, certo di ripresa, ma che vede il virus ancora circolare".