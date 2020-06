Castelnuovo



Piazza chiusa, ma solo nel week-end: vince la linea "soft"

mercoledì, 10 giugno 2020, 13:25

di andrea cosimini

Piazza chiusa sì, ma solo nel week-end. Questa la volontà che è emersa, in vista dei mesi estivi, durante l'assemblea dei soci dell'associazione "Compriamo a Castelnuovo", andata in scena ieri sera, in una seduta fiume, nell'eccezionale scenario (data l'emergenza sanitaria) del pazzetto dello sport. "Bocciata" quindi, almeno in parte, la proposta del consiglio direttivo di chiudere piazza Umberto I tutti i giorni, nei mesi di luglio e agosto, dalle 18 in poi, dal lunedì al sabato, e dalle 15, la domenica. I commercianti presenti alla riunione hanno preferito una linea più "soft" con chiusure solo nel week-end, quindi: solo il venerdì e il sabato, dalle 18, e la domenica, dalle 15.



L'assemblea, alla quale hanno preso parte rappresentanti di 53 attività commerciali del capoluogo, si è aperta con i saluti del presidente dell'associazione Andrea Baiocchi e con la proiezione del video-messaggio "Torneremo", pubblicato in pieno lockdown sulla pagina Facebook del comune e diventato subito virale sui social. Presente anche l'assessore Ilaria Pellegrini, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, che ha approfittato dell'evento per presentare il bando da 50 mila euro per i commercianti.



Tanti i temi discussi. Partiamo da quello più sentito: la chiusura della piazza. Proprio il presidente Baiocchi ha introdotto la questione facendo un po' una cronistoria di quelle che sono state le varie tappe del percorso che hanno portato alla maturazione della proposta presentata ieri sera in assemblea ed ha elencato i presupposti per cui la chiusura della piazza potrebbe avere un senso per il commercio locale: "C'è bisogno che l'amministrazione comunale - ha commentato Baiocchi -, prima ancora di parlare di chiusura della piazza, si organizzi facendo parcheggi, rifacendo la cartellonistica orizzontale e verticale, realizzando una navetta che colleghi il parcheggio degli impianti sportivi al centro, ed altro. Solo così, attivando prima tutte queste misure, può avere una valenza, sotto il profilo commerciale, la piazza chiusa. Le chiusure, allo stato attuale, sono infatti disorganizzate".



La proposta del consiglio di chiudere la piazza tutti i giorni non è stata accolta favorevolmente da tutta la platea. Qualche commerciante al dettaglio, infatti, ha sottolineato come questo tipo di chiusura possa essere eccessiva. Il presidente, dopo aver ascoltato tutti gli interventi, ha ritenuto quindi opportuno mettere in votazione le due proposte: quella del consiglio e quella più "soft" avanzata dall'assemblea. Dal risultato è emerso che: 31 commercianti si sono dichiarati favorevoli alla chiusura nel solo week-end, 20 alla chiusura tutti i giorni, mentre due si sono astenuti. Ha vinto, in sostanza, la contro-proposta dell'assemblea.



L'associazione non ha potuto far altro che prendere atto del voto ed ha dichiarato di volersi mettere ora al tavolo col comune per discutere la proposta, anche da un punto di vista logistico, ferme restando le richieste avanzate su parcheggi e segnaletica: "Giustamente ieri sera - è stato il commento di Baiocchi - l'assemblea ha manifestato un'altra opzione rispetto alla nostra. Io ho accettato questa proposta, diversa da quella del consiglio, in quanto l'assemblea è sovrana. La maggioranza è giusto che decida. Continueremo quindi con la linea tenuta per il mese di giugno. Se poi, in corso d'opera, dovessimo trovare soluzioni alternative valuteremo di volta in volta".



Altro tema sul tavolo, l'orario di apertura dei negozi. Anche in questo caso il consiglio dell'associazione aveva dato un'indicazione all'assemblea: ovvero di fare delle aperture serali il venerdì e il sabato. Anche in questo caso, però, c'è stata una discussione dalla quale non è emersa ancora una linea precisa: forse verrà effettuata un'apertura serale solo il venerdì.



Infine, si è parlato della Settimana del Commercio, l'evento clou dell'estate garfagnina, e delle modalità con cui verrà organizzata quest'anno con le limitazioni dovute all'emergenza. Il presidente Baiocchi ha confermato quanto già preannunciato nei giorni scorsi, ovvero che l'evento comunque si farà (seppur in diversa forma rispetto alle recenti edizioni), ed ha annunciato, in ultima battuta, una novità: "La Settimana ci sarà - ha confermato Baiocchi - rispettando tutte le normative anti-Covid. Sarà sicuramente diversa rispetto a tutte le altre: non ci saranno, ad esempio, gli spettacoli da palco, le serate di ballo etc. Stiamo lavorando per la realizzazione di una filodiffusione, forse con il supporto di qualche emittente radiofonica, e con i negozi vedremo di poter allestire delle serate a tema. Insomma creeremo dei presupposti per invogliare i turisti a visitare il capoluogo e fare acquisti nei nostri negozi. Sarà un ritorno alle origini della manifestazione".



"Lavoreremo infine - ha concluso il presidente - per creare una sorta di lotteria, con primi premi importanti, e tanti altri buoni acquisto da spendere nei negozi aderenti. Come si farà a vincere? Bisognerà andare a fare acquisti all'interno delle attività, le quali erogheranno dei biglietti con cui partecipare alla lotteria".