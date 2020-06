Riaprono da lunedì i servizi Cup di Barga e Castelnuovo

Altri articoli in Castelnuovo

venerdì, 5 giugno 2020, 13:53

La ricorrenza è tradizionalmente l’occasione per tracciare un bilancio di quanto fatto negli ultimi 12 mesi dall’Arma dei Carabinieri nella provincia di Lucca

mercoledì, 3 giugno 2020, 14:18

Passato il lockdown, per le attività commerciali di Castelnuovo è arrivato il momento di pensare a come gestire i mesi estivi. L’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, organizza così l’assemblea dei soci per martedì 9 giugno, ore 20,45

martedì, 2 giugno 2020, 21:01

Un giovane di Castelnuovo Garfagnana è stato trovato privo di vita impiccato ad un albero in un bosco sopra l'osservatorio di Vorno nel comune di Capannori

sabato, 30 maggio 2020, 09:36

Mercoledì 27 maggio il Motoclub The Lake’s Bikers di Gramolazzo, a seguito della Pandemia di Covid-19, ha donato al presidio ospedaliero di Castelnuovo di Garfagnana tre piantane in metallo ad uso dispenser, da posizionare agli ingressi sia dell’ospedale che dei vari reparti

giovedì, 28 maggio 2020, 21:32

Lutto in Garfagnana per la scomparsa, in seguito ad una malattia, di Marco Cavilli, 64 anni, di Castelnuovo di Garfagnana ma conosciuto un po' ovunque. In gioventù l’uomo aveva lavorato alla Viel Gelateria di Viareggio e alla Vetreria ad Anchiano, prima di gestire per diversi anni il “Cianfri” Bar di...

mercoledì, 27 maggio 2020, 14:44

Oggi, 27 maggio, ricorre il 180° anniversario della scomparsa di Niccolò Paganini. Dalla leggenda intorno alla vita tormentata e chiacchierata del musicista, passato alla storia come una figura controversa legata all'immagine del demonio per la genialità delle composizioni, muove "L’ultimo segreto di Paganini"