Riprendono le passeggiate domenicali in Garfagnana

lunedì, 8 giugno 2020, 22:39

Riprenderanno domenica 14 giugno "Le passeggiate domenicali in Garfagnana", la bella iniziativa curata dall'associazione polisportiva Vis Movendi che, dopo la forzata bocciatura delle passeggiate nelle frazioni del comune di Castelnuovo progettate per il Festival delle Frazioni, ripartirà con il consueto entusiasmo anche se con le dovute precauzioni dettate dalle attuali norme preventive vigenti.



Le passeggiate programmate saranno 4 per 4 domeniche consecutive e tutte avranno in comune il punto di partenza (Castelnuovo G.) ed il punto di arrivo (Fortezza di Mont'Alfonso) ma ogni volta il tragitto intermedio sarà diverso con una tappa di passaggio sempre nuova e suggestiva.



Altre belle novità saranno la presenza di una guida ambientale, che condurrà il gruppo sui sentieri di mezza costa alla scoperta dei segreti dei boschi garfagnini, della loro rigogliosa natura e dei paesi che attendono alla fine delle storiche vie mulattiere, il Picnic nelle ampie praterie di Fortezza di Mont'Alfonso che sarà compreso nell'iscrizione alle passeggiate con tanto di tovaglia.



A garanzia della prevenzione tutto avverrà in estrema sicurezza poichè saranno costituiti piccoli gruppi di 20 persone con due guide che vigileranno sul mantenimento del distanziamento sociale ed ogni gruppo partirà scaglionato dal precedente di 15 minuti. Il pranzo, sostituito dal pic nic, avverrà in uno spazio grande 60.000 metri quadri quindi senza alcun rischio di assembramento



Alla partenza gli organizzatori consegneranno un sacchetto con guanto per promuovere l'iniziativa ideata dal Cai Garfagnana Trek & Clean in cui viene richiesto agli iscritti di portar via i rifiuti che eventualmente troveranno sui sentieri, a questo riguardo la passeggiata del 21 giugno sarà abbinata ad un evento specifico promosso simultaneamente in tutti i comuni della Toscana e portato avanti a Castelnuovo dai ragazzi della Consulta giovanile.



Per evitare code e pericolosi raggruppamenti l'iscrizione alle passeggiate sarà obbligatoria e fatta On-line, così come il pagamento, all'indirizzo di posta polisportivavismovendi@gmail.com , una parte del costo di adesione andrà a sostenere le attività degli Autieri della Garfagnana da sempre impegnati nella protezione civile e vicini alle persone in difficoltà.



Maggiori informazioni sulla pagina Facebook Vis movendi o sul sito www.vismovendi.com