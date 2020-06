Castelnuovo



Sociale, scuola e attività estiva: dalla minoranza proposte per ripartire

lunedì, 8 giugno 2020, 18:07

Nell’ultimo consiglio comunale, il gruppo di opposizione a Castelnuovo, guidato da Silvia Bianchini, ha sollecitato alcuni punti fondamentali legati alla ripartenza della comunità garfagnina, così provata, come il resto del nostro paese, da questa straordinaria situazione sanitaria.



"L’emergenza economica e sociale di cui avevamo timore - ha esordito il gruppo - adesso è arrivata e comincia a farsi sentire, per cui c’è bisogno di un piano di azione concreto e immediato per la nostra comunità. Le sollecitazioni sono state molte, frutto anche dell’ascolto dei cittadini che hanno ancora molte domande e in genere poche risposte concrete".



"L'attuale crisi - hanno sottolineato i consiglieri - ha prodotto purtroppo un aumento di famiglie in stato di indigenza, che non hanno le possibilità economiche per poter far fronte alle varie spese, non solo di tipo alimentare. Anche il pagamento di tasse e tributi locali può diventare un problema; queste tasse non corrisposte si trasformano poi in una mancanza di entrate per il nostro comune. Per far fronte a questo abbiamo proposto al sindaco e alla giunta l’introduzione di uno strumento che abbiamo avuto modo di presentare ampiamente anche nel nostro programma elettorale, che è il baratto amministrativo".



"Questo - hanno spiegato - è un bellissimo strumento dalla triplice valenza. Attraverso il baratto amministrativo infatti i contribuenti in difficoltà economica possono stringere un patto che permette loro di pagare il proprio debito con il comune in cambio di mano d’opera e al comune di usufruire di forza lavoro gratuita, che in un periodo in cui scarseggiano risorse è una buona cosa. L’amministrazione comunale infatti, per la gestione dei lavori di ordinaria manutenzione, il taglio dell’erba nei giardini, parchi pubblici e strade, deve necessariamente impiegare risorse economiche che spesso, anche a fronte dei tagli dal governo centrale, fa fatica a reperire. Infine tale strumento rappresenta un'opportunità valida al fine della valorizzazione della persona, che consente ai cittadini senza lavoro o in difficoltà economiche di svolgere attività per la propria città e di sentirsi utili.

Per questo abbiamo predisposto una mozione che chiederemo di inserire all’odg in consiglio comunale".



"La nostra attenzione - ha continuato il gruppo di minoranza - si è poi soffermata ancora sulle famiglie, sui giovani, e ovviamente sulla scuola che rappresenta sicuramente un nodo cruciale in questo momento. La sospensione delle lezioni in classe ha messo in crisi molte famiglie. Certo la didattica a distanza è stata utilissima in questa emergenza, ma ha anche evidenziato tutti i suoi limiti, a partire dalle enormi disuguaglianze che sono venute alla luce, non solo di accesso agli strumenti ma anche di supporto a casa - pensiamo a chi non ha alle spalle una famiglia in grado di supportare e seguire il percorso didattico. Per cui è fondamentale che da settembre si possa rientrare nelle classi. Come? Intanto sicuramente non facendoci trovare impreparati. Viste le tempistiche a cui questo Governo ci ha abituati, per il decreto definitivo ci vorrà ancora molto tempo, ma il Comitato Tecnico Scientifico istituito per l’emergenza ha già fornito il documento con le misure per il rientro a settembre, per cui possiamo e dobbiamo cominciare a preparaci. Probabilmente nei diversi territori saranno possibili soluzioni differenziate, anche perché ogni realtà dovrà fare i conti con le strutture che ha a disposizione. Le misure di distanziamento saranno un problema da risolvere, sarà necessario utilizzare per le lezioni non soltanto le aule ma anche parchi e giardini, gli oratori e le strutture dei comuni messi in sicurezza con le necessarie precauzioni, privilegiando dunque, fino a quando sarà possibile, gli spazi aperti".



"Per le mense scolastiche - hanno aggiunto i consiglieri - varranno le regole in vigore per i ristoranti, dunque anche questi spazi andranno ripensati, a meno che non si opti per il lunch box da consumare in classe. Infine il trasporto scolastico andrà rafforzato e rimodulato pensando magari ad ingressi scaglionati per garantire la distanza di sicurezza.

Settembre sembra lontano, ma distanze, turni, mascherine, sanificazione, ecc., le cose da fare e da organizzare sono davvero molte".



"Altro nodo, ancora più imminente - ha affermato l'opposizione -, è la questione: attività estiva. In questi giorni anche il nostro comune ha pubblicato un bando per individuare progetti validi per l’organizzazione delle proposte alle famiglie, che dovranno prima di tutto garantire i criteri di sicurezza, distanziamento, ecc., previsti dal Governo, ma dovranno anche dare a tutti la possibilità di partecipare, rispondendo a quel bisogno di socialità così bruscamente interrotto con la sospensione della scuola. In questo senso terremo alta la nostra attenzione affinché le ore non utilizzate durante questo anno scolastico per il sostegno a bambini e ragazzi con disabilità, vengano completamente ridistribuite e utilizzate per l’attività estiva".



"Concludendo - hanno terminato i consiglieri -, siamo ancora una volta a chiedere di mettere in campo tutte le nostre forze, le nostre idee, e quando dico “nostre” comprendo anche quelle del nostro gruppo di minoranza, ma soprattutto adesso chiediamo di farlo in maniera celere e concreta per non farsi trovare impreparati e garantire il miglior risultato possibile per il nostro paese e per i nostri cittadini".