Castelnuovo



Tragedia: a 28 anni si toglie la vita impiccandosi ad un albero

martedì, 2 giugno 2020, 21:01

Che cosa accade nella mente di una persona quando decide di farla finita? Non lo sapremo mai e, comunque, si tratta di un gesto che appartiene alla sfera più recondita dell'animo umano. Nella tarda mattinata di oggi in un bosco nei pressi dell'osservatorio di Vorno (nella foto) un ragazzo di 28 anni di Castelnuovo Garfagnana si è tolto la vita impiccandosi ad un albero. Chi lo ha trovato ha dato l'allarme e sul posto è arrivata una ambulanza della Croce Verde di Porcari i cui volontari, tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Capannori i quali hanno anche trovato, poco distante, l'auto della vittima piena di suoi vestiti. Non si conoscono le cause che hanno spinto il ragazzo a togliersi la vita. I militari stanno cercando di individuare il motivo.