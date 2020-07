Castelnuovo



19° Portfolio dell’Ariosto a Castelnuovo

mercoledì, 22 luglio 2020, 10:39

La FIAF - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, associazione senza fini di lucro che si prefigge lo scopo di divulgare e sostenere la fotografia su tutto il territorio nazionale, annuncia la quinta tappa della XVII edizione di “Portfolio Italia – Gran Premio FUJIFILM”, che si sta svolgendo in parte online a causa della pandemia del coronavirus.

Il 19° Portfolio dell’Ariosto si terrà quest’anno online, il prossimo sabato 1 agosto (dalle ore 09:30 alle ore 10:50 e dalle ore 11:10 alle ore 12:30 e poi dalle ore 15:00 alle ore 16:20 e dalle ore 16:40 alle ore 18:00) e domenica 2 agosto (dalle ore 09:30 alle ore 10:50 e dalle ore 11:10 alle ore 12:30) sulla piattaforma GoToMeeting (https://www.gotomeeting.com/it-it).Qualificato il gruppo di lettori, che assicura esperienza, competenza e diversificazione: Orietta Bay, Maria Teresa Cerretelli, Daniele Cinciripini, Roberto Evangelisti, Enrico Genovesi, Massimo Mazzoli e Fulvio Merlak. Ogni lettore avrà a disposizione una propria sala online sulla piattaforma.

Le iscrizione alle letture portfolio sono già aperte e possono essere effettuate online sul sito www.fotocinegarfagnana.it , dove sarà pubblicato anche il quadro dei partecipanti ed il link per assistere alle letture di portfolio ed alla proclamazione dei vincitori, oltre a informazioni sul programma. Tutte le letture saranno aperte al pubblico che potrà accedere alle sale delle letture online con l’attenzione di tenere spenta sia la videocamera che l’audio.

Tutti i portfolio premiati nel corso del circuito saranno esposti a Bibbiena (AR) presso il CIFA - Centro Italiano della Fotografia d’Autore. La mostra sarà inaugurata sabato 28 novembre 2020. Gli Autori dei portfolio premiati saranno inoltre invitati a partecipare al galà di chiusura della manifestazione che si terrà lo stesso giorno a Bibbiena. Nel corso della cerimonia saranno resi noti i tre portfolio finalisti e, successivamente, sarà proclamato il vincitore dell’edizione 2020.

Questa tappa di Portfolio Italia si colloca all’interno dell’evento 21° Garfagnana Fotografia (Castelnuovo di Garfagnana, LU, 19 luglio – 2 agosto 2020), festival nazionale di fotografia che da anni, attraverso mostre, incontri con autori, premiazioni, letture di portfolio, workshop e presentazione libri, propone quanto di positivo la Fotografia d’Autore sa e vuole ancora esprimere.

Per questa edizione “speciale” si è deciso di riunire in un’unica mostra, intitolata Retrospettiva “Premio Rodolfo Pucci 1999-2019”, tutti gli Artisti premiati degli scorsi 21 anni. L’elenco dei nomi è prestigioso: Giorgio Tani, Fosco Maraini, Roberto Evangelisti, Sergio Magni, Antonio D’Ambrosio, Nino Migliori, Francesco Cito, Letizia Battaglia, Uliano Lucas, Piergiorgio Branzi, Giovanni Chiaramonte, Giovanni Marrozzini, Giovanna Calvenzi, Fulvio Merlak, Giuliana Traverso, Stefano De Luigi, Gianni Berengo Gardin, Francesco Malavolta, Martino Marangoni, Roberto Rossi, Shobha.

La Retrospettiva è allestita all’interno della Sala Suffredini della Rocca Ariostesca e si ripete in giro per la città di Castelnuovo sui cartelloni normalmente utilizzati per le pubbliche affissioni. L’iniziativa è volta ad avvicinare la mostra ai cittadini, portarla nei pressi delle loro frequentazioni abituali, scrivere un segno positivo dentro un panorama urbano pesantemente colpito dal virus.

Per conoscere meglio Portfolio Italia: www.fiaf.net/portfolioitalia

Per leggere il regolamento completo: http://www.fiaf.net/portfolioitalia/regolamento-2/

FIAF

Fondata nel 1948 a Torino, la FIAF è un'Associazione senza fini di lucro, attenta da sempre alle tendenze e alle istanze culturali della fotografia italiana, che si prefigge lo scopo di divulgare e sostenere la fotografia amatoriale su tutto il territorio nazionale. In oltre settant’anni di storia la FIAF non ha cambiato il suo originale intento ed oggi annovera circa 5.500 associati e 550 circoli affiliati, per un totale di oltre 40.000 persone coinvolte nelle attività dell’Associazione, accomunate dalla passione per il mondo della fotografia e a cui fornisce molteplici servizi, dai più pratici mirati al sostegno alle organizzazioni a quelli rivolti alla formazione e alla crescita culturale di ogni singolo associato. www.fiaf.net