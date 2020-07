Castelnuovo



Baiocchi (Compriamo a Castelnuovo): "Piazza chiusa, monitoreremo che tutto si svolga come promesso dal comune"

mercoledì, 1 luglio 2020, 17:46

Sta per entrare nel vivo l’estate e l’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca, si sta preparando nel migliore dei modi. Nonostante la grave emergenza sanitaria e le conseguenti difficoltà per le attività economiche, l’associazione supportata da un incremento di iscritti rilancia i suoi appuntamenti. Ecco dunque confermate le aperture serali nel mese di luglio, che tornano al venerdì dopo la parentesi dello scorso anno.



Castelnuovo by night giunge quindi alla 14esima edizione con le attività commerciali che saranno aperte dalle ore 21. «Due associati su tre del settore commercio ci hanno spinto a promuovere le aperture serali – dice il presidente Andrea Baiocchi – a conferma che c’è tanta voglia di ripartire dopo questi mesi difficili».



Da ieri, intanto, l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura del traffico in piazza Umberto per tutta l’estate dal lunedì al venerdì dalle ore 18 e nel week-end dalle ore 15: «Una decisione che il sindaco Andrea Tagliasacchi ci ha motivato per motivi di sicurezza dovuti proprio all’emergenza Coronavirus – spiega Baiocchi – noi abbiamo portato la proposta nata in assemblea ovvero di una chiusura solo per i giorni dal venerdì alla domenica. Abbiamo chiesto e ottenuto garanzie dall’amministrazione riguardo la gestione dell’apertura e chiusura delle strade ed anche per una nuova segnaletica dei parcheggi. Un discorso che era già partito 3 anni fa e che ora ci auguriamo si concretizzi. Inoltre, abbiamo comunque chiesto qualche variazione rispetto al programma originale dell’amministrazione comunale ottenendo l’apertura della strada la domenica mattina e la riapertura dopo il mercato del giovedì fino alle 18. Il tema della piazza chiusa è ampio e divide, come associazione rappresentiamo moltissime attività del centro storico e sia l’anima commerciale che quella del settore food e monitoreremo che tutto si svolga come promesso dal Comune».



Proseguono anche i preparativi per la 37esima edizione della Settimana del Commercio che si terrà dal 13 al 23 agosto. Dagli organizzatori trapela solo che agosto sarà il mese di una grande lotteria che avrà in palio premi davvero importanti che saranno comunicati nei prossimi giorni.