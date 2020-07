Castelnuovo



Castelnuovo ci riprova: ecco il venerdì di shopping… in bianco

mercoledì, 8 luglio 2020, 21:02

Dopo la sfortunata serata inaugurale bagnata dalla pioggia, secondo appuntamento, venerdì sera, con Castelnuovo by night, apertura serale straordinaria delle attività commerciali. L’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca, continua l’intenso lavoro post Covid-19 e aggiunge alla musica in filodiffusione un tema per questo venerdì: sarà infatti una serata…in bianco. Le attività allestiranno negozi e vetrine seguendo il tema del colore bianco. Sarà il primo venerdì di apertura per il centralissimo Antico Caffè Tognini che ha riaperto proprio OGGI (mercoledì) con una nuova gestione. In settimana prossima, i vertici dell’associazione inizieranno a svelare i dettagli della lotteria degli acquisti che coinvolgerà le attività aderenti dal 1° al 31 agosto 2020.



Anche la Settimana del Commercio, confermata dal 13 al 23 agosto, sta prendendo forma con tutte le dovute restrizioni del caso per l’emergenza Covid-19: «Il focus sarà lo shopping – dicono gli organizzatori – non mancheranno quelle iniziative che si potranno realizzare seguendo le linee guida governative. Ma una cosa è già certa: saranno 11 giorni di una Castelnuovo viva e colorata con i negozi aperti e tanta voglia di tornare alla vita normale».