Castelnuovo



Castelnuovo, doppia apertura serale per i saldi

martedì, 28 luglio 2020, 12:56

Si accende l’estate castelnovese con due aperture serali straordinarie e l’inizio della Lotteria degli Acquisti. In questi mesi difficili, l’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca, ha lavorato duramente per mettere assieme un programma di iniziative che possa aiutare il tessuto economico sociale messo a dura prova dalla crisi post-Covid.



L’azione dell’associazione è stata ripagata da un boom di associati che hanno superato quota 90. Venerdì sera la consueta apertura serale del mese di luglio sarà legata stavolta ai colori dell’Arcobaleno con addobbi e allestimenti a tema. Gli associati hanno poi deciso un raddoppio di apertura anche al sabato sera per la prima notte dei saldi che sarà arricchita dalla partecipazione di alcune associazioni di volontariato in “rosa” come Progetto Donna, Il Ritrovo di Roberta, la Commissione Pari Opportunità, la Consulta Giovanile, Progetto Senegal, Non ti scordar di te e il coro Donne in cerca di guai. Sabato inizierà anche la Lotteria degli Acquisti.



Dal 1° al 31 agosto, chi acquisterà nei negozi aderenti riceverà un biglietto per partecipare all’estrazione di favolosi premi: in primis un viaggio per due persone alle Maldive, poi una e-Bike della Bmw, un televisore 50 pollici e un robot da cucina Kitcheaid. Ed ancora tanti buoni acquisto in palio. Questo il montepremi della lotteria (regolamento completo su www.castelnuovoeventi.it) che animerà dunque l’agosto castelnovese e farà da corollario anche al periodo della Settimana del Commercio, dal 13 al 23 agosto. Le attività aderenti all’associazione consegneranno il tagliando dietro un minimo di spesa che saranno loro stessi a fissare e ci sarà tempo per fare l’acquisto vincente fino al 31 agosto. Nei primi giorni di settembre ci sarà l’estrazione dei premi.