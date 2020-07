Castelnuovo



Castelnuovo in lutto per la scomparsa della storica commerciante Giuliana Pedreschi

lunedì, 13 luglio 2020, 12:58

La comunità di Castelnuovo si stringe nel dolore per la scomparsa della storica commerciante Giuliana Pedreschi, 90 anni, fondatrice nel 1966, insieme al marito Osvaldo, del negozio “Fiorista Giuliana” e nominata cavaliere al merito del lavoro.

Tramite le colonne de La Gazzetta del Serchio, i suoi nipoti avevano deciso di celebrare il suo novantesimo compleanno con un sincero e affettuoso pensiero. L'avevano ritratta come una donna instancabile, in grado di abbinare affetto e positività, e un esempio per tutta la comunità in quanto capace di non arrendersi mai e di affrontare gli ostacoli della vita con il sorriso.

Il funerale si terrà domani (martedì 14 luglio) alle 17 al cimitero di Castelnuovo.

Ai suoi familiari vanno le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione e un sincero abbraccio.