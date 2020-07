Castelnuovo, sarà un'estate in musica: Francesco Gabbani in Fortezza

Altri articoli in Castelnuovo

giovedì, 2 luglio 2020, 14:23

Nella zona di Lucca e della Valle del Serchio le donazioni in attrezzature sono state di oltre 1 milione e 355mila euro, tra cui letti per terapia intensiva, un ecocardiografo, ecografi portatili, video laringoscopi, monitor, defibrillatori, ventilatori, sistemi ecografici polmonari

giovedì, 2 luglio 2020, 13:59

Il comune di Castelnuovo di Garfagnana ha intrapreso un percorso di rigenerazione del centro storico con il contributo scientifico del Dipartimento di Architettura dell'Università degli studi di Firenze, finalizzato alla valorizzazione turistica e alla sperimentazione di un modello di albergo diffuso

giovedì, 2 luglio 2020, 12:59

Le prime indiscrezioni si sono trasformate in una certezza, dato che nei prossimi giorni verrà annunciato il concerto, il 7 agosto, presso la Fortezza di Montalfonso, del cantautore romano Max Gazzè

giovedì, 2 luglio 2020, 09:50

In occasione della riapertura al pubblico dello IAT Garfagnana, nella fase post-emergenza, prevista per lunedì 6 luglio e fino a domenica 27 settembre è stata decisa anche la modifica dell'orario di apertura dell'ufficio integrandolo con quello della Proloco di Castelnuovo di Garfagnana, situati entrambi in Piazza delle Erbe

mercoledì, 1 luglio 2020, 17:46

Da ieri l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura del traffico in piazza Umberto per tutta l’estate dal lunedì al venerdì dalle ore 18 e nel week-end dalle ore 15

mercoledì, 1 luglio 2020, 17:18

Tanto tuonò che piovve! Una metafora per definire la decisione dell’amministrazione comunale di chiudere piazza Umberto I nei mesi di luglio ed agosto, tutti i giorni (agli orari stabiliti) e non solo nei week-end come, in un primo momento, sembrava