Castelnuovo sperimenta un modello di albergo diffuso

giovedì, 2 luglio 2020, 16:44

Confermato il secondo "big" della musica dell'estate castelnuovese. Dopo Max Gazzè, il capoluogo garfagnino ospiterà il cantautore carrarino Francesco Gabbani il 13 agosto in Fortezza di Mont'Alfonso

giovedì, 2 luglio 2020, 14:23

Nella zona di Lucca e della Valle del Serchio le donazioni in attrezzature sono state di oltre 1 milione e 355mila euro, tra cui letti per terapia intensiva, un ecocardiografo, ecografi portatili, video laringoscopi, monitor, defibrillatori, ventilatori, sistemi ecografici polmonari

giovedì, 2 luglio 2020, 12:59

Le prime indiscrezioni si sono trasformate in una certezza, dato che nei prossimi giorni verrà annunciato il concerto, il 7 agosto, presso la Fortezza di Montalfonso, del cantautore romano Max Gazzè

giovedì, 2 luglio 2020, 09:50

In occasione della riapertura al pubblico dello IAT Garfagnana, nella fase post-emergenza, prevista per lunedì 6 luglio e fino a domenica 27 settembre è stata decisa anche la modifica dell'orario di apertura dell'ufficio integrandolo con quello della Proloco di Castelnuovo di Garfagnana, situati entrambi in Piazza delle Erbe

mercoledì, 1 luglio 2020, 17:46

Da ieri l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura del traffico in piazza Umberto per tutta l’estate dal lunedì al venerdì dalle ore 18 e nel week-end dalle ore 15

mercoledì, 1 luglio 2020, 17:18

Tanto tuonò che piovve! Una metafora per definire la decisione dell’amministrazione comunale di chiudere piazza Umberto I nei mesi di luglio ed agosto, tutti i giorni (agli orari stabiliti) e non solo nei week-end come, in un primo momento, sembrava