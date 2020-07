Castelnuovo



ComeTe, salta la manifestazione “Giovedì pollo”

giovedì, 23 luglio 2020, 08:07

L'Associazione ComeTe ha annunciato che la manifestazione “Giovedì pollo”, prevista il 23 luglio, non si terrà a seguito e per colpa dell'ormai tristemente famoso Covid-19.



"Lo sapevamo da tempo - spiega l'associazione -, ma abbiamo voluto aspettare proprio fino all'ultimo nella speranza che qualcosa in questi giorni, in queste settimane, potesse rendere possibile incontrarsi di nuovo con tutti voi in maniera sicura".



"È un momento difficile - sottolinea ComeTe -, in cui anche noi cerchiamo di ripartire o comunque di non fermarci. Non lo abbiamo fatto nel mesi più complicati di questo brutto virus e non abbiamo intenzione di farlo nei prossimi. Come nostra natura abbiamo cercato di prendere il meglio anche dalla difficoltà e quando c'è stato chiesto abbiamo dato il nostro contributo. Ad esempio abbiamo donato 1000€ alla raccolta fondi organizzata per il Pronto Soccorso di Castelnuovo, ancora 1000€ per la Misericordia sempre di Castelnuovo e infine 1000€ a quella organizzata da guard@scolta a inizio aprile, a favore degli Autieri della Garfagnana, che si è tradotta in circa centomila euro di pacchi alimentari per le famiglie bisognose della Garfagnana. Un modo per dire che c’eravamo e che ComeTe non era in stand-by. Abbiamo continuato le nostre riunioni nella modalità più consona alla situazione e cioè per via informatica, "a distanza" e siamo così riusciti a tenere viva la nostra attività e soprattutto le nostre idee che non aspettano altro se non le condizioni necessarie per poter agire liberamente ed essere di nuovo presenti con le nostre iniziative in mezzo a tutti Voi".



"Crediamo che nei prossimi mesi, purtroppo - conclude l'associazione -, ci sarà ancora molto bisogno di solidarietà e di aiuti verso chi vedrà aumentate le difficoltà economiche e sociali.

Per questo vogliamo dire a tutti che l'associazione ComeTe c'è e che è pronta alla sua maniera a ricevere segnalazioni, indicazioni e richieste per valutare tutte le possibilità di aiuto a noi possibili. Seguiteci sui social e sul nostro sito www.associazionecomete.com."