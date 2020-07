Castelnuovo



Fiaccolata in forma ridotta alla Croce di Stazzana

lunedì, 13 luglio 2020, 20:46

Nella serata di sabato 11 luglio, organizzata dal Nucleo Paracadutisti Garfagnana, si è tenuta la fiaccolata Colle – Sacrario della Croce di Stazzana in ricordo di tutti i Caduti per la Patria.

A causa delle restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus, quest’anno la fiaccolata si è svolta in forma ridotta con la sola partecipazione di una rappresentanza del Nucleo, dei familiari del Cappellano Militare Paracadutista Don Egisto Folegnani e del Presidente del Consiglio Comunale di Castelnuovo di Garfagnana, Francolino Bondi.

I partecipanti si sono ritrovati alle ore 21.00 presso il cimitero di Colle per un omaggio alla tomba di Don Folegnani.

La cerimonia ha avuto inizio con lo schieramento dei partecipanti che hanno preso posto lungo il viale centrale, per fare ala al passaggio del Fiduciario del Nucleo Paracadutisti, Sergente Genio Guastatori Paracadutisti Riccardo De Lucia il quale, accompagnato dal Caporale Maggiore Paracadutista Daniele Pellegrinetti, ha acceso un lume votivo e ha deposto una rosa con nastro tricolore in memoria di Don Egisto Folegnani sulla tomba dfel Cappellano Militare.

Il signor Lino Folegnani, nipote di Don Egisto, ha quindi dato lettura della “Preghiera del Paracadutista” e questa prima fase della cerimonia si è conclusa al suono dell’inno della Divisione Nembo, reparto nel quale Don Folegnani militò durante il secondo conflitto mondiale.

I partecipanti si sono poi recati presso il Sacrario della Croce di Stazzana, preceduti dall’alfiere Caporale Paracadutista Stefano Guidi che portava la “fiamma” del Nucleo e salendo la scalinata di accesso fiancheggiata dai lumi votivi sui cippi con i nomi dei comuni della Garfagnana, per sostare alla lapide che ricorda l’intitolazione del Nucleo Paracadutisti Garfagnana ai Cappellani Militari Don Egisto Folegnani e Padre Osvaldo Lunardi.

Il Fiduciario del Nucleo Paracadutisti, Sergente Genio Guastatori Paracadutisti Riccardo De Lucia, sempre accompagnato dal Caporale Maggiore Paracadutista Daniele Pellegrinetti, ha deposto una rosa con nastro tricolore sulla lapide e ha acceso un lume votivo in memoria di tutti i Cappellani Militari.

Il Presidente del Consiglio Comunale di Castelnuovo, Francolino Bondi, nipote di un Cappellano Militare caduto nella campagna di Russia, ha dato lettura della “Preghiera del Cappellano Militare” ed è stato suonato l’inno dell’Aeronautica Militare in ricordo delle Aviotruppe dell’Aeronautica fra le quali militò nel periodo bellico l’Ardito Distruttore Regia Aeronautica Tenente Lazzeri, iscritto al Nucleo Paracadutisti Garfagnana e partito per l’ultimo lancio nel settembre 2015.

La terza fase della semplice cerimonia si è svolta presso il Sacrario della Croce di Stazzana, con la deposizione di un fiore sulle fotografie di Don Folegnani e del Sergente Maggiore Capo Paracadutista Michele Sabia, caduto per la Patria per causa di servizio il giorno pimo luglio 2018.

Il Presidente del Consiglio Comunale di Castelnuovo, Francolino Bondi, ha tenuto un breve discorso rimarcando il profondo significato morale della cerimonia che vuole ricordare e celebrare tutti i Caduti con semplicità e in perfetto stile militare, senza inutili ostentazioni.

Il Paracadutista Valter Raggiri ha dato lettura della “Preghiera dei Caduti” e la cerimonia si è chiusa al suono del “silenzio” in onore di tutti i Caduti di ogni Arma e Corpo, di tutte le guerre e delle missioni in tempo di pace, che hanno dato la propria vita per la Patria.

Pur non potendo partecipare di persona per le note restrizioni, ha dato la propria adesione alla cerimonia il Luogotenente Giovanni Renna, Presidente dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Lucca, il quale ha inviato al Fiduciario del Nucleo un messaggio con il proprio saluto “affinché si perpetui il ricordo di quanti con coraggio, abnegazione ed eroismo, sacrificarono la propria vita nel supremo interesse della Patria”.

Il suggestivo Sacrario è stato anche quest’anno teatro di questa cerimonia, voluta dal Nucleo Paracadutisti Garfagnana nel 2016, in occasione del 50° anniversario della sua inaugurazione e ormai giunta alla quinta edizione.

La delegazione del Nucleo, della quale facevano parte anche i Tenenti dell’Aeronautica Militare Ivano Lazzeri e Luigi Casanovi, si augura che il prossimo anno, superata l’attuale emergenza sanitaria, la fiaccolata possa essere svolta come gli anni scorsi in forma più solenne con la partecipazione delle altre Associazioni d’Arma e della popolazione locale, che ricorda sempre con affetto e devozione il proprio Parroco Don Egisto Folegnani, Cappellano Militare Paracadutista.