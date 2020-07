Castelnuovo



Gazzè, Gabbani, Ranieri, Marcorè e tanti altri: a Castelnuovo un vero Summer Festival

sabato, 4 luglio 2020, 18:42

di simone pierotti

Probabilmente doveva essere una sorpresa per la comunità dato che, ufficialmente, il calendario degli eventi estivi che avranno luogo alla Fortezza di Mont’Alfonso nel mese di agosto sarà ufficializzato il prossimo 7 luglio con una conferenza stampa. Tuttavia le date sono state confermate dagli artisti stessi che, tramite i consueti circuiti ufficiali, come Ticketone, hanno già messo in vendita i biglietti.

Sta prendendo forma un cartellone di alto livello, con nomi gettonati a livello nazionale, tutti sulla cresta dell’onda. Annullato, per ovvie motivazioni di restrizioni covid-19 il Summer Festival a Lucca, Castelnuovo di Garfagnana non ha perso tempo e, mettendo a disposizione una location giusta e a “prova” di limitazioni e protocolli, ha messo in piedi presso la Fortezza di Mont’Alfonso una serie di eventi musicali e spettacoli, con i nomi dei relativi protagonisti che parlano da soli.

Già annunciati i concerti di Max Gazzè, il popolare e raffinato cantautore romano (7 agosto), Francesco Gabbani, uno degli artisti contemporanei più amati dal pubblico italiano (13 agosto), Massimo Ranieri, un mito della musica e del teatro nazionale (18 agosto).

Ci saranno altri quattro importanti appuntamenti: il 3 agosto Neri Marcorè, il 9 agosto Maurizio Lombardi, il 12 agosto Jonathan Canini e il 15 agosto Remo Anzovino. 21:15 l’orario di tutti gli eventi ad eccezione del compositore Anzovino, con il suo speciale spettacolo alle 4:55 del mattino.

Non ha bisogno di presentazioni Neri Marcorè, attore ed imitatore marchigiano, che proporrà uno speciale ed originale evento, con due ore di musica e parole durante le quali interpreterà i brani dei suoi cantautori preferiti, come De Gregori, Fossati, Dalla, De Andrè, Ligabue, Capossella, Gaber.

Maurizio Lombardi, attore fiorentino, si esibirà con lo spettacolo “Tutto & Nulla”. Finalmente sbarca in Garfagnana un volto molto amato dai giovani, Jonathan Canini, che sta spopolando sul web con i suoi video, con sketch nei dialetti toscani: porterà in scena il suo show “Cappuccetto Rozzo”. Infine, alle 4:55 del giorno di Ferragosto, speciale “Concerto all’alba” di Remo Anzovino, innovativo compositore.